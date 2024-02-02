Загиблому вінничанину Андрієві Горі просять присвоїти звання Героя України

Загиблому захиснику з Вінниці Андрієві Горі просять присвоїти звання Героя України. Відповідну петицію зареєстрували на сайті президента.

Андрій Гора на псевдо "Вій" та "Горинич" народився у Вінниці у 1999 році. З початком повномасштабного вторгнення РФ кілька разів намагався добровольцем піти на фронт, але отримував відмову через відсутність військового досвіду: не служив в армії, не мав військової кафедри. У лютому 2023 року Андрій все ж підписав контракт.

Він проходив навчання у Великобританії. Служив на Донецькому напрямку у 5 Київської штурмовій бригаді в групі розвідки та евакуації. За пів року у нього були десятки бойових завдань, п'ять контузій та поранення. Восени 2023 Андрій Гора отримав грамоту, іменний подарунок та грошову винагороду від командувача сухопутними військами генерала Олександра Сирського. А за успішно виконаний штурм був нагороджений ''Золотим хрестом''. За кілька місяців служби Андрій став спочатку старшим солдатом, згодом — молодшим сержантом, виконував обов'язки старшого сержанта штурмової групи.

Загинув оборонець внаслідок мінометного обстрілу 5 листопада 2023 року під час виконання завдання в районі села Кліщіївка на Донеччині.

"Андрій не посоромив своє козацьке прізвище, залишився вірним військовій присязі й своєму народові. Такі хлопці — гордість України. Саме вони найбільше заслуговують жити ''на оновленій землі'', бо не сховалися, не злякалися, не втекли", — написала авторка петиції Олена Присяжна.

У захисника залишилися дружина, донька та батьки.