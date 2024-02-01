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Загиблого Анатолія Репея з Вінниччини посмертно нагородили двома відзнаками
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Загиблого Анатолія Репея з Вінниччини посмертно нагородили двома відзнаками

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Анатолій Репей
Анатолій Репей та його нагороди. Фото: колаж світлин з Facebook-сторінки Жмеринської міської ради

Загиблого захисника Анатолія Репея з Вінниччини посмертно нагородили орденом "За мужність" ІІІ ступеня та відзнакою президента "За оборону України". Нагороди вручили матері та сестрі полеглого військового.

Анатолій Репей був родом зі Жмеринки, повідомили на Facebook-сторінці міської ради. З перших днів повномасштабного вторгнення пішов захищати країну. Служив оборонець радіотелефоністом зенітної ракетно-артилерійської батареї 6-го батальйону охорони військової частини А 1231.

Анатолій воював на Донецькому напрямку. Брав участь, зокрема, у боях за Бахмут та Авдіївку. Загинув оборонець 29 червня в районі села Старомайорське Донецької області.У захисника залишилися дружина, сина та мати.

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