Аварія у Хмельницькому районі сталася вчора, 1 лютого, о 12:30 на автодорозі сполученням "Стрий-Тернопіль-Знам’янка", неподалік села Шумівці Розсошанської тергромади. У ній травмувалися двоє людей.

Про це повідомили у поліції Хмельницької області.

За їхньою інформацією, відбулося зіткнення між автомобілями "Toyota" під керуванням 66-річного жителя м. Хмельницького та "Hyundai", за кермом якого перебував 30-річний житель Вінницької області.

Автомобіль після ДТП, лютий 2024. Фото: Поліція Хмельницької області

Внаслідок ДТП водій автомобіля "Toyota" та його 65-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження й були госпіталізовані до медичного закладу.

Автомобіль після ДТП, лютий 2024. Фото: Поліція Хмельницької області

Наразі слідчі встановлюють усі обставини події.

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