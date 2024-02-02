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У Хмельницькому районі в ДТП травмувалися двоє людей
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У Хмельницькому районі в ДТП травмувалися двоє людей

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У Хмельницькому районі в ДТП травмувалися двоє людей
ДТП, яка сталася на автодорозі сполученням "Стрий — Тернопіль — Знам’янка", 1 лютого 2024. Фото: Поліція Хмельницької області

Аварія у Хмельницькому районі сталася вчора, 1 лютого, о 12:30 на автодорозі сполученням "Стрий-Тернопіль-Знам’янка", неподалік села Шумівці Розсошанської тергромади. У ній травмувалися двоє людей.

Про це повідомили у поліції Хмельницької області.

За їхньою інформацією, відбулося зіткнення між автомобілями "Toyota" під керуванням 66-річного жителя м. Хмельницького та "Hyundai", за кермом якого перебував 30-річний житель Вінницької області.

У Хмельницькому районі в ДТП травмувалися двоє людей
Автомобіль після ДТП, лютий 2024. Фото: Поліція Хмельницької області

Внаслідок ДТП водій автомобіля "Toyota" та його 65-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження й були госпіталізовані до медичного закладу.

У Хмельницькому районі в ДТП травмувалися двоє людей
Автомобіль після ДТП, лютий 2024. Фото: Поліція Хмельницької області

Наразі слідчі встановлюють усі обставини події.

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