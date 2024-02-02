Україна готується до Чорноморської безпекової конференції Міжнародної Кримської Платформи 2024 року, яка відбудеться у квітні у Софії, що в Болгарії. Під час неї розглянуть безпеку у Чорному морі та зерновий коридор.

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Про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар на своїй сторінці у Facebook.

"Готуємось до майбутньої Чорноморської безпекової конференції-2024 Кримської платформи. Обговорили захід та загалом задачі та успіхи Кримської Платформи із послом ЄС в Україні та другом нашої країни Катаріною Матерновою", — написала вона.

Джеппар наголосила, що деокупація Криму для безпеки Чорноморського регіону носить ключовий характер.

"Дотримання свободи судноплавства, забезпечення роботи морських портів України, функціонування зернового коридору — все це є запорукою стабільності та продовольчої безпеки далеко за межами чорноморської акваторії", — заявила перша заступниця глави МЗС України.

За її словами, Чорноморська безпекова конференція-2024 стане майданчиком для дискусії між країнами-учасниками та напрацювання рішень щодо відповіді на агресію Росії у Чорному морі.

Що відомо про Чорноморську безпекову конференцію Перша Чорноморська безпекова конференція Міжнародної Кримської платформи відбулася 12-13 квітня в Бухаресті, Румунія, до якої вдалося залучити близько 250 учасників з 50 країн. На ній відбулася робота з напрацювання дорожньої карти щодо захисту Чорноморського регіону від російської агресії та його майбутнього після деокупації Криму і перемоги України у війні з РФ. Тоді Джеппар заявила, що Україна продовжить розширювати географію Кримської платформи і має намір активізувати Болгарію, Румунію і Грузію в питанні безпеки Чорноморського регіону. Ця конференція має на меті повернути Чорне море на політичну карту та розгорнути дискусію щодо майбутньої конфігурації безпеки регіону. Її проводитимуть щороку.

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