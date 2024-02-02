Ukraina, çiçek ayında Bulğaristandaki Sofiya şeerinde olacaq 2024 senesi Qırım platformasınıñ Qaradeñiz telükesizlik konferentsiyasına azırlana. O vaqtında Qara deñizde telüke vaziyeti ve ububat koridorı baqılacaq.

Facebook saifesinde Ukraina tış işleri naziriniñ birinci muavini Emine Ceppar bu aqqında haber berdi.

"Kelecek Qırım platformasınıñ Qaradeñiz telükesizlik konferentsiyası-2024ne azırlanamız. Ukrainadaki ABniñ elçisi ve ülkemizin dostu Katarina Maternovanen tedbir ve Qırım Platformasınıñ muvafaqiyetleri ve umumen vazifelerini muzakere ettik", — dep bildirdi o.

Ceppar qayd etti ki, Qara deñizniñ telükesizligi içün Qırımnı işğalden azat etmek, soñ derecede müimdir.

"Gemi yaldavı azatlığına riayet etüv, Ukrainanıñ deñiz limanlarınıñ işini temin etüv, ububat koridorını açuv, Qaradeñiz bölgesi tışında da istikrar ve aşayt telükesizliginiñ usulıdır", — dep Ukraina TİNniñ birinci muavini qayd etti.

Onıñ sözlerine köre, iştirakçi ülkeler arasında muzakereler ve olarnıñ Rusiyeniñ Qara deñizdeki tecavuzına cevap qararlarını azırlamaları içün Qaradeñiz telükesizlik konferentsiyası-2024 bir meydançıq olacaq.

Qaradeñiz telükesizlik konferentsiyası aqqında ne bilemiz Çiçek ayınıñ 12-13ünde Romaniyanıñ Buhares şeerinde Qırım platformasınıñ Qaradeñiz telükesizlik konferentsiyası keçirildi. Oña 50 ülkeden 250 vekil qatıldı. Anda Qaradeñiz bölgesini rus tecavuzından qorçalamaq, Qırım işğalden azat etilecek ve Ukraina RFnen cekinde ğalebe qazanacaq soñ onıñ kelecekini yazmaq içün yol haritasını azırlamağa başladılar. O zaman Ceppar bildirdi ki, Ukraina Qırım platformasınıñ coğrafiyasını kenişletmege devam etecek ve onıñ Bulğaristan, Romanita ve Gürcistannı Qaradeñiz bölgesiniñ telükesizlik meselesine qatılmağa niyeti bar. Bu konferentsiyanıñ maqsadı, Qara deñizni siyasiy haritağa qaytarmaq ve kelecekte bölgeniñ telükesizligini temin etmek içün munaqaşalar keçirmektir.

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