НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Ukraina Qırım platformasınıñ Qaradeñiz telükesizlik konferentsiyasına azırlana — Ceppar
КРИМЧорне мореБолгаріяДеокупаціяРегіони

Ukraina Qırım platformasınıñ Qaradeñiz telükesizlik konferentsiyasına azırlana — Ceppar

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Ukraina Qırım platformasınıñ Qaradeñiz telükesizlik konferentsiyasına azırlana — Ceppar
2013 senesi Romaniyada ilk Qaradeñiz telükesizlik konferentsiyası. Фото: Кримська правозахисна група

Ukraina, çiçek ayında Bulğaristandaki Sofiya şeerinde olacaq 2024 senesi Qırım platformasınıñ Qaradeñiz telükesizlik konferentsiyasına azırlana. O vaqtında Qara deñizde telüke vaziyeti ve ububat koridorı baqılacaq.

Facebook saifesinde Ukraina tış işleri naziriniñ birinci muavini Emine Ceppar bu aqqında haber berdi.

"Kelecek Qırım platformasınıñ Qaradeñiz telükesizlik konferentsiyası-2024ne azırlanamız. Ukrainadaki ABniñ elçisi ve ülkemizin dostu Katarina Maternovanen tedbir ve Qırım Platformasınıñ muvafaqiyetleri ve umumen vazifelerini muzakere ettik", — dep bildirdi o.

Ceppar qayd etti ki, Qara deñizniñ telükesizligi içün Qırımnı işğalden azat etmek, soñ derecede müimdir.

"Gemi yaldavı azatlığına riayet etüv, Ukrainanıñ deñiz limanlarınıñ işini temin etüv, ububat koridorını açuv, Qaradeñiz bölgesi tışında da istikrar ve aşayt telükesizliginiñ usulıdır", — dep Ukraina TİNniñ birinci muavini qayd etti.

Onıñ sözlerine köre, iştirakçi ülkeler arasında muzakereler ve olarnıñ Rusiyeniñ Qara deñizdeki tecavuzına cevap qararlarını azırlamaları içün Qaradeñiz telükesizlik konferentsiyası-2024 bir meydançıq olacaq.

Qaradeñiz telükesizlik konferentsiyası aqqında ne bilemiz

Çiçek ayınıñ 12-13ünde Romaniyanıñ Buhares şeerinde Qırım platformasınıñ Qaradeñiz telükesizlik konferentsiyası keçirildi. Oña 50 ülkeden 250 vekil qatıldı.

Anda Qaradeñiz bölgesini rus tecavuzından qorçalamaq, Qırım işğalden azat etilecek ve Ukraina RFnen cekinde ğalebe qazanacaq soñ onıñ kelecekini yazmaq içün yol haritasını azırlamağa başladılar.

O zaman Ceppar bildirdi ki, Ukraina Qırım platformasınıñ coğrafiyasını kenişletmege devam etecek ve onıñ Bulğaristan, Romanita ve Gürcistannı Qaradeñiz bölgesiniñ telükesizlik meselesine qatılmağa niyeti bar.

Bu konferentsiyanıñ maqsadı, Qara deñizni siyasiy haritağa qaytarmaq ve kelecekte bölgeniñ telükesizligini temin etmek içün munaqaşalar keçirmektir.

Telegram ve Facebookta Suspilne Qırım haberlerine abune oluñız

Топ дня
Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний
"Відмовитися від стереотипного мислення": Залужний про своє бачення стратегії війни у 2024 році Важливо
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн Оновлюється
Зеленський
В Україну прибули ще дві системи ППО — Зеленський
війна, ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулось 55 бойових зіткнень — Генштаб
Зеленський
Зеленський обговорив на Ставці п'ять питань для посилення України

Вибір редакції
Влад військовий 79 бригади служить в ТЦК в Одесі
"Не хочете йти у воєнкомат, бо там некваліфіковані? Йдіть до мене. Я кваліфікований". Історія ветерана з одеського ТЦК
Військова Олена Риж
"Не втома від війни, а страх" — Олена Риж про настрої серед цивільних, бій під Авдіївкою та службу в 47-й бригаді
Претендентка від республіканців на виборах президента Ніккі Гейлі
"Америка не проводить коронацій" — що відомо про Ніккі Гейлі, яка конкурує з Трампом на перших праймериз
Місце авіатрощі з керівництвом МВС у Броварах
"Цих людей поєднав гелікоптер" — спогади рідних та колег загиблих рік тому в авіатрощі в Броварах
Спецпредставниця США Пенні Пріцкер
"Україна перемагає обставини" — Пріцкер про затримку з допомогою США, інвестиції в Україну та конфіскацію активів РФ Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Кримське питання
"Кримське питання" на Суспільному: як працюватиме Таврійський університет після реорганізації
Прапор Нікарагуа перед будівлею ООН, Нікарагуа, 31 серпня 2018 року
Приїзд російської делегації з окупованого Криму до Нікарагуа: МЗС України передало офіційну ноту протесту
FPV-дрон
Забезпечення виготовлення FPV-дронів для ЗС РФ у Криму: Україна розпочала кримінальне провадження
Вибухи на аеродромі Бельбек, 31 січня 2024 року
Удар по аеродрому "Бельбек" у Криму 31 січня: пошкоджено щонайменше три російські літаки — Ігнат
На початок