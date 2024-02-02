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Поблизу Полтави зіткнулися бензовоз і легковик: загинули люди
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Поблизу Полтави зіткнулися бензовоз і легковик: загинули люди

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В аварії біля Полтави загинули люди
Легковий автомобіль, який потрапив в аварію. Фото: Сайт ГУ НП у Полтавській області

Бензовоз та легковий автомобіль зіткнулися 2 лютого близько 7:45 біля села Минівка Терешківської громади Полтавської області. Двоє людей загинули на місці.

В аварію потрапили автомобіль "Skoda Octavia" та бензовоз "Volvo". Після зіткнення легковик загорівся. Про це Суспільному розповів речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб.

Поблизу Полтави зіткнулися бензовоз і легковик: загинули люди
Місце зіткнення. Фото: Сайт ГУ НП у Полтавській області

Поблизу Полтави зіткнулися бензовоз і легковик
Вантажівка, яка потрапила в аварію. Фото: Суспільне Полтава

За словами речника, пасажир та водій "Skoda" загинули на місці. Нині правоохоронці з’ясовують, хто ці люди та за яких обставин сталося зіткнення.

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