Поблизу Полтави зіткнулися бензовоз і легковик: загинули люди

Бензовоз та легковий автомобіль зіткнулися 2 лютого близько 7:45 біля села Минівка Терешківської громади Полтавської області. Двоє людей загинули на місці.

В аварію потрапили автомобіль "Skoda Octavia" та бензовоз "Volvo". Після зіткнення легковик загорівся. Про це Суспільному розповів речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб.

Місце зіткнення. Фото: Сайт ГУ НП у Полтавській області

Вантажівка, яка потрапила в аварію. Фото: Суспільне Полтава

За словами речника, пасажир та водій "Skoda" загинули на місці. Нині правоохоронці з’ясовують, хто ці люди та за яких обставин сталося зіткнення.

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