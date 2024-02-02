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В узинському ліцеї Київщини будують нове протирадіаційне укриття
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В узинському ліцеї Київщини будують нове протирадіаційне укриття

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укриття
У ліцеї міста Узин будують нове протирадіаційне укриття. Фото: КОВА

В Узині Київської області зводять нове протирадіаційне укриття для учнів ліцею "Успіх".

Про це повідомляє КОВА.

Нове укриття буде подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття. Сховище розраховане на одночасне перебування 500 людей.

У мирний час об'єкт використовуватимуть для проведення додаткових занять, позашкільних гуртків.

Всередині будуть окремі кімнати, санвузли та місця загального користування. Будівництво виконають з урахуванням вимог безбар'єрності та доступності.

В узинському ліцеї Київщини будують нове протирадіаційне укриття
В узинському ліцеї Київщини будують нове протирадіаційне укриття. Фото: КОВА

Восени 2023 року підрядник розчистив територію, облаштував котлован. Наразі вже виконані 85% монолітних робіт. Працюють над гідроізоляцією та облаштуванням підлоги.

В Узині будується ще одне укриття на території ліцею "Обдарованість" також за кошти Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

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