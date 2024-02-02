У Роменській громаді День жалоби за загиблим захисником Дмитром Картавим

2 лютого у Роменській громаді на Сумщині День жалоби за загиблим захисником Дмитром Картавим. Військовослужбовець загинув 21 січня.

Про це повідомив голова Роменської громади Олег Стогній.

Молодший сержант Дмитро Картавий, 1979 р. н., був бойовим медиком механізованого взводу. Військовослужбовець загинув 21 січня 2024 року у Покровському районі на Донеччині. Прощаються із захисником у Роменській громаді 2 лютого.

Про це Суспільному повідомив в.о начальника служби зв'язків з громадськістю Сумського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Варуха.

Що відомо про обстріли Сумщини 2 лютого

Вночі російська армія завдала ударів по Хотінській та Краснопільській громадах. Зафіксовано 30 вибухів, загалом було чотири обстріли.

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