Депутатка Чернігівської міськради та голова фракції "Європейська Солідарність" Марина Семененко (раніше Рейко, — ред.) задекларувала два автомобілі Range Rover, фірму у Швейцарії, житловий будинок та земельну ділянку на Закарпатті, які вона придбала або набула права після початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України.

Про це йдеться у її декларації за 2022 рік в єдиному державному реєстрі декларацій, яку вона подала 30 січня 2024 року. Декларація за 2023 рік має бути опублікована пізніше в цьому році. Більше про деклароване майно та гроші Марини Семененко — читайте далі.

Земельні ділянки та нерухомість

У власності Семененко є земельна ділянка у 8 020 м2 у Чернігові. Вона задекларувала дві квартири в Чернігові загальною площею 188,5 м2, дві дачі загальною площею 135,5 м2, нежитлове приміщення на 156,1 м2.

Також Семененко задекларувала житловий будинок на 207,2 м2 та земельну ділянку у 618 м2 на Закарпатті, в місті Виноградів, які вона придбала після початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України.

Окремо в її декларації вказаний об'єкт незавершеного будівництва з літа 2019 року. Ймовірно мова йде про будинок Марини Семененко, який будують біля виїзду з Чернігова навпроти Катерининської церкви.

Будинок Марини Семененко. ФОТО: Суспільне Чернігів

У проєкті Суспільного "Кадри" напередодні місцевих виборів у 2020 році Марина Семененко (на той час Рейко, — ред.) як кандидат на посаду міського голови Чернігова розповідала, що в цьому будинку плануються басейн, тенісний корт та багато дерев. Також вона казала, що планує тримати там худобу – шотландських корів.

З її слів, на цій території спершу планували зводити офісний центр. Відмовились від цієї ідеї через несприятливий час для бізнесу.

Також Семененко говорила, що хотіла висадити високі дерева – у такий спосіб, яким пересаджували ялинки з Деснянської правди. Але відмовилась від цієї ідеї, оскільки на новому місці ялинки не прижилися.

Прикраси та картини

У власності Марини Семененко є колекції з 18 картин українського сучасного мистецтва, а також прикрас, зокрема кільце з діамантами, кільце з опалом та діамантами, набір з кільця та сережок з сапфірами, набір з кольє, кільця та сережок з перламутром та набір з кольє та сережок з рубінами.

Також депутатка задекларувала два апарати: Icoone laser для дермомасажу та I-Boost Booster для фізичних тренувань. Їхня загальна вартість сягає 630 тисяч гривень.

Автомобілі

Марина Семененко має два автомобілі Land Rover — Range Rover 2011 та 2021 року випуску. Їхня загальна вартість — 2 925 946 гривень.

Депутатка придбала ці автомобілі в серпні та листопаді 2022 року.

Фірми та компанії

Марина Семененко володіє корпоративними правами у трьох товариствах з обмеженою відповідальністю:

Українська компанія "Кейрін" (основний вид діяльності — надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна) — частка статутного капіталу 90%;

Українська компанія "Дайрін" (основний вид діяльності — надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна) — частка статутного капіталу 100%;

Швейцарська компанія Buddha Home — частка статутного капіталу 75%.

Семененко є кінцевим бенефіціаром всіх трьох вищезгаданих компаній.

Доходи, заощадження, благодійність

Марина Семененко зареєструвала доходи на майже 8 000 000 гривень.

Найбільше доходів вона отримала від підприємницької діяльності — понад 5,3 мільйона гривень. На другому місці дивіденди з фірми "Кейрін" на понад 2,5 мільйона гривень.

В готівці депутатка тримає 235 000 доларів США, а також понад 3,7 мільйона гривень й майже 30 тисяч доларів США на банківських рахунках.

Також в декларації Семененко вказала, що витратила 2 649 670 гривень на благодійну допомогу.

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