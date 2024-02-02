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Як працює басейн для дітей у Чернігові, який був зачинений з 2022 року
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Як працює басейн для дітей у Чернігові, який був зачинений з 2022 року

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У Чернігові у “Сімейній поліклініці” на проспекті Лук’яненка відновив роботу єдиний у місті великий басейн для дітей. Він не працював з середини 2022 року через ремонтні роботи, сказав Суспільному заступник медичного директора закладу Роман Поляков. Тепер тут можуть тренуватися діти віком від п’яти до тринадцяти років.

Як пояснює Роман Поляков, басейн не працював через реконструкцію котлів для обігріву води:

"Всі знають: у нас автономне опалення. І для того, щоб наш сезон проходив більш-менш і наступні сезони, то ми планували ремонт наших котлів. Заміна повна, генеральна заміна цих котлів для обігріву води. Він планувався ще до 19-го року, лише затягнувся цей процес і лише в минулому році влітку розпочався цей процес заміни котлів".
Роман Поляков
Роман Поляков. ФОТО: Суспільне Чернігів

Роман Поляков каже: "Сімейна поліклініка" – наразі єдиний заклад у Чернігові, де є такий великий басейн. Окрім того, що діти навчаються тут плавати, вони також проходять реабілітацію.

"Тобто плавання, якщо у дітей порушення дихання, є сколіоз, бронхіальні астми, якісь деформації хребтів, деформації кінцівок, патологія м’язів. Всі проходять у нас тут реабілітацію".
Як працює басейн для дітей у Чернігові, який був зачинений з 2022 року
Діти у басейні. ФОТО: Суспільне Чернігів

Заняття в басейні платні. 45 хвилин коштують 208 гривень.

"У нас нема договору на реабілітаційну допомогу з національною службою здоров’я, так що всі реабілітаційні заходи у нас за власний кошт наших пацієнтів", – пояснює Роман Поляков.
Як працює басейн для дітей у Чернігові, який був зачинений з 2022 року
Діти у басейні. ФОТО: Суспільне Чернігів

Керівниця реабілітаційного підрозділу "Сімейної поліклініки" Олена Ревко розповіла, що особливістю басейну є вода, яка прирівнюється до питної. Вона проходить фільтрацію та обробку засобами, що є безпечними для людей.

Як працює басейн для дітей у Чернігові, який був зачинений з 2022 року
Мирослава – мама дитини, яка відвідує басейн. ФОТО: Суспільне Чернігів

Мирослава – мама дитини, яка відвідує басейн, каже:

"Через війну басейну не було. Зараз це така подія! Дуже-дуже ми раді, схвильовані, тому що дитині 8 років, хлопчик, а він не вміє плавати. По-перше, це плавання і, по-друге, це, звісно, здоров’я дитини, закалка".

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