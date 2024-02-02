У Житомирі перевірили інформацію про мінування освітніх закладів

У Житомирі перевірили інформацію про мінування усіх коледжів, інститутів та університетів міста — повідомлення про це поліція отримала від директора одного з ліцеїв. Станом на 14.00 всі навчальні заклади та прилеглі території перевірили, жодних вибухових пристроїв не знайшли.

В коментарі Суспільному речниця Головного управління Нацполіції в Житомирській області Вікторія Дубовик розповіла, що до поліції повідомлення про мінування надійшло о восьмій ранку.

"Повідомлення про мінування усіх коледжів, інститутів, університетів Житомира надійшло 2 лютого на електронну адресу одного з ліцеїв о 08:04. Як завжди в таких ситуаціях, поліція відпрацьовуватиме за визначеним алгоритмом", — сказала Вікторія Дубовик.

Раніше Суспільне писало, що 1 лютого у Житомирі поліція та вибухотехніки перевіряють повідомлення про мінування всіх ліцеїв міста.

ОНОВЛЕНО на 14.45:

О 14.00 поліція завершила обстеження навчальних закладів та прилеглих територій — будь-яких підозрілих та вибухових предметів виявлено не було. На обстеження задіяли 20 працівників поліції.

Під час обстежень евакуювали близько 800 людей. Рух автотранспорту не перекривали.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення, передбачена частиною 2 статті 259 Кримінального кодексу України.

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