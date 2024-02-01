У Житомирі поліція та вибухотехніки перевіряють повідомлення про мінування всіх ліцеїв міста.

Про це Суспільному розповіла речниця Головного управління Нацполіції в Житомирській області Вікторія Дубовик

За її словами, інформація про мінування навчальних закладів надійшла до поліції 1 лютого о 08.02.

"О 08:02 до поліції звернувся директор ліцею № 12 про те, що на електронну пошту надійшло повідомлення про замінування усіх ліцеїв міста. На місці працюють поліцейські. Інформацію на наявність вибухонебезпечних пристроїв перевіряють за алгоритмом", — сказала Вікторія Дубовик.

Раніше Суспільне повідомляло, що 31 січня поліцейські перевіряли інформацію про замінування всіх університетів, інститутів та коледжів, а також торговельного центру "Метро".

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