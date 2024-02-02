На Полтавщині під кригу провалилися троє чоловіків: одного не вдалося врятувати

Троє чоловіків провалилися під кригу у селі Орлик Кобеляцької громади Полтавської області. Це сталося 1 лютого на річці Дніпро у межах Кам’янського водосховища.

Як повідомив Суспільному речник рятувальників Полтавщини Віталій Шкаревський, під час риболовлі один із чоловіків пішов перевіряти ополонки та провалився під лід. Це побачили інші двоє чоловіків, які рибалили разом із ним. Вони побігли рятувати товариша та самі провалилися від кригу.

Решта рибалок, які були неподалік, побачили, що чоловіки провалилися і за допомогою надувного човна підповзли до місця провалу. Їм вдалося врятувати двох чоловіків, які провалилися останніми. Третього рибалку із водойми дістали уже мертвим, розповів речник рятувальників. Тіло людини направили на судмедекспертизу для офіційного з’ясування причини смерті.

За інформацією Віталія Шкаревського, від початку року це другий випадок провалу людей під кригу. Загалом загинули двоє людей.

Читайте і дивіться Суспільне Полтава на платформах:

Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook