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На Полтавщині під кригу провалилися троє чоловіків: одного не вдалося врятувати
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На Полтавщині під кригу провалилися троє чоловіків: одного не вдалося врятувати

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Троє чоловіків у Кобеляцькій громаді провалилися під лід під час риболовлі
У Кобеляцькій громаді троє рибалок провалилися під лід. Фото ілюстративне, Pexels

Троє чоловіків провалилися під кригу у селі Орлик Кобеляцької громади Полтавської області. Це сталося 1 лютого на річці Дніпро у межах Кам’янського водосховища.

Як повідомив Суспільному речник рятувальників Полтавщини Віталій Шкаревський, під час риболовлі один із чоловіків пішов перевіряти ополонки та провалився під лід. Це побачили інші двоє чоловіків, які рибалили разом із ним. Вони побігли рятувати товариша та самі провалилися від кригу.

Решта рибалок, які були неподалік, побачили, що чоловіки провалилися і за допомогою надувного човна підповзли до місця провалу. Їм вдалося врятувати двох чоловіків, які провалилися останніми. Третього рибалку із водойми дістали уже мертвим, розповів речник рятувальників. Тіло людини направили на судмедекспертизу для офіційного з’ясування причини смерті.

За інформацією Віталія Шкаревського, від початку року це другий випадок провалу людей під кригу. Загалом загинули двоє людей.

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