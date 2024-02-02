У Смілі не будуть відшкодовувати збитки за один із дев'яти будинків, які зруйнувала російська ракета 29 грудня 2023 року. Власникам решти восьми осель виплатять по два мільйони гривень компенсації.

Про це Суспільному розповів міський голова Сміли Сергій Ананко.

Зі слів Сергія Ананка, власники будинку, який не планують відновлювати, померли декілька років тому, діти живуть в Росії, а інші родичі щодо відновлення не звертались.

За словами місцевого жителя Олександра Голуба, у 1986 році люди одночасно зводили оселі, й разом втратили у 2023-му:

"3 однієї сторони Ковальчуки жили, далі – Коцюбенки. Всі були дуже дружні, один одному помагали".

Місцевість у Смілі, куди 29 грудня 2023 року влучила російська ракета. Фото: Суспільне Черкаси / Дарія Шевченко

У новорічну ніч від отриманих під час ракетного удару травм померла дружина Олександра – Надія. А 3-го січня екскаватор зрівняв із землею все нажите. Нині чоловік роздумує, де і як жити далі:

"Я на цьому проклятому місті нічого не хочу, що тут відбудовувати".

Спрямують гроші на нове житло усім, окрім сусіда Миколи. Він помер у 2020-му, родичів тут не мав, а дві його доньки живуть у Росії, розповів пан Олександр:

"Вони обидві громадянки Росії і не приїжджали сюди з 2014 року. Кому відбудовувати будинок, якщо господарів немає?".

Після смерті батька доньки прислали в Україну довіреність на будинок. Подавались на спадщину, але оформити її не змогли:

"Доньки подавали, але наразі ніхто з Росії нічого не веде, тому так воно і лежатиме. Може колись через якийсь час хтось приїде", — додав Олександр Голуб.

Місцевість у Смілі, куди 29 грудня 2023 року поцілила російська ракета. Фото: Суспільне Черкаси / Дарія Шевченко

Про те, що сталось із батьківською хатою, доньки знають, розповіла телефоном одна із них, Ірина. Та приїхати в Україну, аби оформити документи на відбудову чи компенсацію, вони не можуть (далі — переклад з російської):

"Після смерті батька я стала спадкоємицею, але не змогла приїхати, бо була пандемія, а потім почалася "наша історія війни", і, на жаль, ми перестали туди їздити. Звісно, для нас дорогий цей будинок, наші улюблені сусіди — дядя Саша Голуб, тьотя Надя, яка, на жаль, загинула у зв'язку з цим бомбардуванням ракетою. Це все трагічно. Можливості приїхати, ви ж розумієте, немає".

Батьківську хату, додала вона, хотілось би зберегти:

"Її не зберегли, бо її розбомбили. Виходить, що ми залишились без дому і без житла. Хотілось би якоїсь справедливості. Не я це бомбанула, на щастя. Потрапив під роздачу і мій дім, і мої рідні люди. Бо я вважаю, що Голуб, дядя Саша, і тьотя Надя — наші рідні люди. Ми з сестрою, звісно, хотіли б щось отримати, вирішити. Якщо будинки ніхто не відбудовує, то навіщо ж цей відбудовувати? А щодо якихось компенсацій, хотілося б зв'язатися".

Місцевість у Смілі, куди 29 грудня 2023 року поцілила російська ракета. Фото: Суспільне Черкаси / Дарія Шевченко

Однак приїхати Ірина не може:

"При нашому розташуванні і обставинах, туди, мабуть, під'їхати зараз не можна. Ми навіть батька не змогли тоді приїхати похоронити. Була пандемія, потім відразу воєнні дії. Ми навіть на могили не можемо приїхати до батьків. Нам не байдуже. Ми так любимо наш двір, дім, ми не пережили це. Загинула наша друга мама, я б так назвала тьотю Надю. Вона дивилася за нашим будинком разом із дядею Сашею".

Та жодні виплати цій сім’ї не передбачені, зазначив міський голова Сміли Сергій Ананко. Як і відбудова оселі:

"Ніхто не звертався — ні доньки, ні зяті, ні чоловіки. По цьому будинку жодного звернення жодної заяви чи телефонного дзвінка, нічого не було. Тому цей дев’ятий будинок відбудовуватися не буде".

Власникам решти восьми знесених будинків виплатять по два мільйони гривень для купівлі нового житла, зазначив міський голова Сергій Ананко. Кошти планують надати в березні:

"Не принципово де воно буде і в якому мікрорайоні, чи це буде будинок, чи квартира, чи це буде дешевше, чи дорожче — це їхні справи".

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