НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Кухні немає, гаража немає, по хаті тріщини: наслідки ракетного удару по Смілі на Черкащині
Вторгнення Росії в УкраїнуОбстрілиМІСЦЕВА ВЛАДАІНФРАСТРУКТУРАНОВИНИРегіони

Кухні немає, гаража немає, по хаті тріщини: наслідки ракетного удару по Смілі на Черкащині

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Внаслідок обстрілу Сміли вдень 29 грудня травмовані дев’ятеро людей, серед яких дитина. Також пошкоджений 51 приватний будинок, десять з яких — відновленню не підлягають.

Поранену жінку у важкому стані та дитину шпиталізували, розповів міський голова Сергій Ананко.

"Є постраждалі. Серед них — жінка у тяжкому стані і дитина. Їх госпіталізували. Всі екстрені служби працюють. Газопостачання відімкнене у п'яти будинках, в інших воно є. Наразі працюють над відновленням газопостачання та електропостачання. Поліція організувала цілодобову охорону, зокрема, щоб не було мародерства та не постраждало майно людей", — прокоментував Сергій Ананко.

Ліквідація наслідків ракетного удару по Смілі
Пошкоджений приватний будинок у Смілі внаслідок ракетного удару 29 грудня. Фото: Суспільне Черкаси / Анна Іщенко

У будинках розтрощені вікна, вибиті стіни, зірвані дахи та огорожі. Садиба Петра Романчука зазнала пошкоджень:

"Літньої кухні немає, гаража немає, оно тріщини, дивіться, пішли в хаті. Хвилин 10 гула тривога, хлопці вийшли на двір, якраз машиною мали їхати і я на дворі був", — пригадав пан Петро. Додав:

"Забиваємо тепер вікна плівкою, хоча б так, щоб хоча б можна було грітись в хаті якось".

Ліквідація наслідків ракетного удару по Смілі
Пошкоджений приватний будинок у Смілі внаслідок ракетного удару 29 грудня. Фото: Суспільне Черкаси / Анна Іщенко

Ліквідація наслідків ракетного удару по Смілі
Місцева жителька біля пошкодженого будинку у Смілі внаслідок ракетного удару 29 грудня. Фото: Суспільне Черкаси / Анна Іщенко

Місцева жителька Лариса Дмитрієнко пригадала вибух:

"Звука не було нікого, я тільки відкрила ворота і бачу — шапка он там, мене до землі отако бабах і я більше нічого не пам’ятаю".

Поруч живе Ганна Проценко, у неї також вибуховою хвилею пошкодило будинок:

"Розбило тут, дах побило, а тоді вікна повибивало. Я тоді саме на дворі була воно, як вибухнуло. То в тому дворі такий дим пішов, хай Бог милує".

Ліквідація наслідків ракетного удару по Смілі
Екстрені служби у Смілі на місці влучання російської ракети 29 грудня 2023 року. Фото: Суспільне Черкаси / Анна Іщенко

Ліквідація наслідків ракетного удару по Смілі
Екстрені служби у Смілі на місці влучання російської ракети 29 грудня 2023 року. Фото: Суспільне Черкаси / Анна Іщенко

Ракетний удар по Смілі 29 грудня
Екстрені служби у Смілі на місці влучання російської ракети 29 грудня 2023 року. Фото: Суспільне Черкаси / Анна Іщенко

Нині на місці працюють всі екстрені служби. У місцевій школі розгорнули штаб з оперативного реагування, пояснив міський голова. Там облаштовані місця для розміщення мешканців пошкоджених будинків, забезпечено харчування. Також готують місця для тимчасового проживання.

"Ми готові прийняти близько 100 людей. Є кімнати окремі для матері та дитини", — розповіла працівниця школи.

Ліквідація наслідків ракетного удару по Смілі
На місці влучання російської ракети 29 грудня 2023 року у Смілі розгорнули штаб оперативного реагування. Фото: Суспільне Черкаси / Анна Іщенко

Ліквідація наслідків ракетного удару по Смілі 29 грудня
На місці влучання російської ракети 29 грудня 2023 року у Смілі розгорнули штаб оперативного реагування. Фото: Суспільне Черкаси / Анна Іщенко

Зі слів міського голови Сергія Ананка, пошкоджені будинки будуть відновлювати завтра зранку (30 грудня - ред.).

"Із завтрашнього дня ми братимемося до відновлення будинків тих, які, скажімо так, найменше постраждали. Із восьмої години ранку комунальні бригади розпочнуть працювати. Зараз будівельні матеріали всі уночі знаходитимемо і з завтрашнього дня ми розпочинаємо відновлення цих будинків".

Ліквідація наслідків ракетного удару по Смілі
Міський голова Сміли Сергій Ананко на місці ліквідації наслідків влучання ракети 29 грудня. Фото: Суспільне Черкаси / Анна Іщенко

Черкаська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. За даними слідства, сьогодні близько 14:46 збройні сили РФ завдали удар крилатими ракетами, попередньо типу Ха-22, по місту Сміла Черкаської області. Одна з них влучила у приватні домоволодіння, розташовані поблизу залізничного вокзалу.

Надсилайте новини про події з життя на Черкащині

Читайте нас у Telegram

Дивіться нас на YouTube

Топ дня
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн Важливо
Удар по Харкову, РФ скликає Радбез ООН через обстріл Бєлгорода. Онлайн Суспільного
Удар по Харкову, РФ скликає засідання Радбезу ООН через обстріл Бєлгорода. 676 день війни. Онлайн Оновлюється
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились &quot;служити пропаганді&quot;
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились "служити пропаганді"
Стендап-комік Василь Байдак
"Я пробував монетизувати скиглення — не виходить". Байдак про креативні збори, Стівена Фрая та гумор під час війни
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли

Вибір редакції
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Публіцист і письменник Віталій Портников
"Бути Нічним Дозором — наш максимум". Портников — про 2023-й, новий світовий порядок та війну полігонів Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Дізнайтесь більше
харків
У Харкові пролунали вибухи, є поранені та влучання у будинки. Головні новини Харкова та області 30 грудня
Пожежа, обстріли, багатоповерхівка, Херсон
Артобстріл Херсона, дронові атаки Берислава. 675 день війни: хроніка подій в Херсонській області
Ракетна атака РФ по Києву: загинули 17 людей, 32 постраждали
У Києві кількість загиблих через ракетну атаку РФ зросла до 17
Вже маємо чіткий графік нашої міжнародної роботи в січні — Зеленський
Вже маємо чіткий графік нашої міжнародної роботи в січні — Зеленський
На початок