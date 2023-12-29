Внаслідок обстрілу Сміли вдень 29 грудня травмовані дев’ятеро людей, серед яких дитина. Також пошкоджений 51 приватний будинок, десять з яких — відновленню не підлягають.

Поранену жінку у важкому стані та дитину шпиталізували, розповів міський голова Сергій Ананко.

"Є постраждалі. Серед них — жінка у тяжкому стані і дитина. Їх госпіталізували. Всі екстрені служби працюють. Газопостачання відімкнене у п'яти будинках, в інших воно є. Наразі працюють над відновленням газопостачання та електропостачання. Поліція організувала цілодобову охорону, зокрема, щоб не було мародерства та не постраждало майно людей", — прокоментував Сергій Ананко.

Пошкоджений приватний будинок у Смілі внаслідок ракетного удару 29 грудня. Фото: Суспільне Черкаси / Анна Іщенко

У будинках розтрощені вікна, вибиті стіни, зірвані дахи та огорожі. Садиба Петра Романчука зазнала пошкоджень:

"Літньої кухні немає, гаража немає, оно тріщини, дивіться, пішли в хаті. Хвилин 10 гула тривога, хлопці вийшли на двір, якраз машиною мали їхати і я на дворі був", — пригадав пан Петро. Додав:

"Забиваємо тепер вікна плівкою, хоча б так, щоб хоча б можна було грітись в хаті якось".

Пошкоджений приватний будинок у Смілі внаслідок ракетного удару 29 грудня. Фото: Суспільне Черкаси / Анна Іщенко

Місцева жителька біля пошкодженого будинку у Смілі внаслідок ракетного удару 29 грудня. Фото: Суспільне Черкаси / Анна Іщенко

Місцева жителька Лариса Дмитрієнко пригадала вибух:

"Звука не було нікого, я тільки відкрила ворота і бачу — шапка он там, мене до землі отако бабах і я більше нічого не пам’ятаю".

Поруч живе Ганна Проценко, у неї також вибуховою хвилею пошкодило будинок:

"Розбило тут, дах побило, а тоді вікна повибивало. Я тоді саме на дворі була воно, як вибухнуло. То в тому дворі такий дим пішов, хай Бог милує".

Екстрені служби у Смілі на місці влучання російської ракети 29 грудня 2023 року. Фото: Суспільне Черкаси / Анна Іщенко

Екстрені служби у Смілі на місці влучання російської ракети 29 грудня 2023 року. Фото: Суспільне Черкаси / Анна Іщенко

Екстрені служби у Смілі на місці влучання російської ракети 29 грудня 2023 року. Фото: Суспільне Черкаси / Анна Іщенко

Нині на місці працюють всі екстрені служби. У місцевій школі розгорнули штаб з оперативного реагування, пояснив міський голова. Там облаштовані місця для розміщення мешканців пошкоджених будинків, забезпечено харчування. Також готують місця для тимчасового проживання.

"Ми готові прийняти близько 100 людей. Є кімнати окремі для матері та дитини", — розповіла працівниця школи.

На місці влучання російської ракети 29 грудня 2023 року у Смілі розгорнули штаб оперативного реагування. Фото: Суспільне Черкаси / Анна Іщенко

На місці влучання російської ракети 29 грудня 2023 року у Смілі розгорнули штаб оперативного реагування. Фото: Суспільне Черкаси / Анна Іщенко

Зі слів міського голови Сергія Ананка, пошкоджені будинки будуть відновлювати завтра зранку (30 грудня - ред.).

"Із завтрашнього дня ми братимемося до відновлення будинків тих, які, скажімо так, найменше постраждали. Із восьмої години ранку комунальні бригади розпочнуть працювати. Зараз будівельні матеріали всі уночі знаходитимемо і з завтрашнього дня ми розпочинаємо відновлення цих будинків".

Міський голова Сміли Сергій Ананко на місці ліквідації наслідків влучання ракети 29 грудня. Фото: Суспільне Черкаси / Анна Іщенко

Черкаська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. За даними слідства, сьогодні близько 14:46 збройні сили РФ завдали удар крилатими ракетами, попередньо типу Ха-22, по місту Сміла Черкаської області. Одна з них влучила у приватні домоволодіння, розташовані поблизу залізничного вокзалу.

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