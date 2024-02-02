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На війні в Україні РФ втратила 830 військових за добу — Генштаб
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На війні в Україні РФ втратила 830 військових за добу — Генштаб

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Армія РФ
Російський військовий. Ілюстративне фото: АР

Станом на ранок 2 лютого загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 387 060 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 830 військових.

З техніки окупанти РФ втратили:

  • танків ‒ 6331 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 11792 (+19) од,
  • артилерійських систем – 9274 (+46) од,
  • РСЗВ – 978 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 663 (+0) од,
  • літаків – 332 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7146 (+5),
  • крилаті ракети ‒ 1847 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 24 (+1) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12316 (+49) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1470 (+8)

Дані уточнюються.

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