На російсько-українській війні загинув сержант Віталій Супрун. Військовослужбовець родом з Кременчука.
Про це Суспільному повідомив речник обласного ТЦК та СП Роман Істомін.
Віталію Супруну було 37 років. Воїн служив із березня 2022-го року. Загинув військовий під час виконання бойового завдання в результаті ворожого обстрілу. Це сталося 26 січня 2023 року в районі села Новокалинове, що на Донеччині.
Попрощаються із Віталієм Супруном 2 лютого у Кременчуцькому Міському Палаці Культури. Поховають воїна на Алеї Пам’яті Свіштовського кладовища.
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