Сергій Дем'яненко — військовослужбовець із Гуляйполя Запорізької області. З 2021 року 38-річний чоловік служив у лавах ЗСУ, був штурмовиком-розвідником. 15 січня цього року в бою в селі Білогорівка на Луганщині боєць загинув.
Історію гуляйпільського захисника дізнавалися кореспонденти Суспільного.
Надія Шевченко — мати бійця — не випускає фотографію сина з рук. Жінка розповіла, що Сергій вступив до лав ЗСУ у 2021, втім мріяв бути військовим з дитинства:
"Він ще й в садочку в нас вже був воєнним. Як не моряка шапку надіне, так ще щось. Він, мабуть, як-то кажуть, і народився з тим от, в бронежилеті та з автоматом. Мабуть, для цього був народжений. Дякую Богові, що він мені дав сина. Хай на короткий проміжок часу"
За час служби Сергій воював на Донецькому напрямку, тричі отримував поранення, та щоразу повертався назад на фронт:
"Він пройшов Мар’їнку, він пройшов всі-всі-всі круги пекла, які оті на Донецьку були. Він тричі був поранений важко. Після кожного поранення він приїздив сюди. Останнє поранення — хлопчики несли його 8 кілометрів, на собі. Вісім! І він каже: "Ма, я не думав, що вони мене винесуть".
Родом Сергій був з Донеччини, та у 1995 році родина переїхала на Запоріжжя, в місто Гуляйполе. Тут чоловік пішов у п'ятий клас місцевої школи та швидко знайшов друзів, розповіла його однокласниця Тетяна Саламаха:
"Ми з подружкою зібрали жуків в коробочки і випустили їх на уроці історії. І, пам'ятаю, вчитель бачить, що Серігй сміється. Тобто він знає, хто це, але він не зізнався. Я пишаюсь за нього. Пишаюсь, що він виріс мужнім, сильним, сміливим чоловіком, героєм. І був завжди дуже вірним другом. Я б йому хотіла сказати, що ти — приклад для багатьох".
25 січня Сергія поховали на Кушугумському кладовищі. У чоловіка залишилося троє доньок.
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