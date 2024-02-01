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На Запоріжжі попрощалися із загиблим бійцем із Гуляйполя Сергієм Дем'яненком
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На Запоріжжі попрощалися із загиблим бійцем із Гуляйполя Сергієм Дем'яненком

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Історія загиблого військового Сергія Дем'яненка із Гуляйполя Запорізької області
Сергій Дем'яненко. Фото: Суспільне Запоріжжя

Сергій Дем'яненко — військовослужбовець із Гуляйполя Запорізької області. З 2021 року 38-річний чоловік служив у лавах ЗСУ, був штурмовиком-розвідником. 15 січня цього року в бою в селі Білогорівка на Луганщині боєць загинув.

Історію гуляйпільського захисника дізнавалися кореспонденти Суспільного.

"Для цього був народжений": історія загиблого бійця із Гуляйполя Запорізької області
Надія Шевченко, мати загиблого Сергія Дем'яненка. Фото: Суспільне Запоріжжя

Надія Шевченко — мати бійця — не випускає фотографію сина з рук. Жінка розповіла, що Сергій вступив до лав ЗСУ у 2021, втім мріяв бути військовим з дитинства:

"Він ще й в садочку в нас вже був воєнним. Як не моряка шапку надіне, так ще щось. Він, мабуть, як-то кажуть, і народився з тим от, в бронежилеті та з автоматом. Мабуть, для цього був народжений. Дякую Богові, що він мені дав сина. Хай на короткий проміжок часу"
"Для цього був народжений": історія загиблого бійця із Гуляйполя Запорізької області
Сергій Дем'яненко разом з мамою на фотографії. Фото: Суспільне Запоріжжя

За час служби Сергій воював на Донецькому напрямку, тричі отримував поранення, та щоразу повертався назад на фронт:

"Він пройшов Мар’їнку, він пройшов всі-всі-всі круги пекла, які оті на Донецьку були. Він тричі був поранений важко. Після кожного поранення він приїздив сюди. Останнє поранення — хлопчики несли його 8 кілометрів, на собі. Вісім! І він каже: "Ма, я не думав, що вони мене винесуть".
"Для цього був народжений": історія загиблого бійця із Гуляйполя Запорізької області
Сергій Дем'яненко на дитячих фотографіях та світлинах з військової служби. Фото: Суспільне Запоріжжя

Родом Сергій був з Донеччини, та у 1995 році родина переїхала на Запоріжжя, в місто Гуляйполе. Тут чоловік пішов у п'ятий клас місцевої школи та швидко знайшов друзів, розповіла його однокласниця Тетяна Саламаха:

"Ми з подружкою зібрали жуків в коробочки і випустили їх на уроці історії. І, пам'ятаю, вчитель бачить, що Серігй сміється. Тобто він знає, хто це, але він не зізнався. Я пишаюсь за нього. Пишаюсь, що він виріс мужнім, сильним, сміливим чоловіком, героєм. І був завжди дуже вірним другом. Я б йому хотіла сказати, що ти — приклад для багатьох".
"Для цього був народжений": історія загиблого бійця із Гуляйполя Запорізької області
Могила Сергій Дем'яненка. Фото: Суспільне Запоріжжя

"Для цього був народжений": історія загиблого бійця із Гуляйполя Запорізької області
Кладовище, де поховали Сергія Дем'яненка. Фото: Суспільне Запоріжжя

25 січня Сергія поховали на Кушугумському кладовищі. У чоловіка залишилося троє доньок.

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