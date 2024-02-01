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На Хмельниччині викрили міжрегіональну групу, яку підозрюють у шахрайстві
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На Хмельниччині викрили міжрегіональну групу, яку підозрюють у шахрайстві

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На Хмельниччині викрили міжрегіональну групу, яку підозрюють у шахрайстві
Під час затримання одного із підозрюваних у шахрайстві . Фото: поліція Хмельницької області

На Хмельниччині поліцейські викрили міжрегіональну групу, яку підозрюють у шахрайстві. Під виглядом пригону та продажу з-за кордону автомобілів, сільськогосподарської техніки та комплектуючих до них, члени групи ошукали два десятки потерпілих на понад мільйон гривень.

Про це повідомили у поліції Хмельницької області.

За інформацією поліції, члени групи ошукували людей впродовж 2022-2024 років, а у списку потерпілих від їх дій є мешканці майже всіх областей України.

"Для пошуку клієнтів підозрювані публікували оголошення на популярних інтернет-платформах. Щоб у потенційних покупців не виникало підозр, з ними укладали договори, а кошти вони перераховували на рахунки фірм. Щоправда, і договори, і фірми були фіктивними. Потім гроші підозрювані переводили у готівку або ж перераховували на приватні рахунки третіх осіб", — йдеться у повідомленні поліції.

На Хмельниччині викрили міжрегіональну групу, яку підозрюють у масштабному шахрайстві
Під час проведення обшуку у автомобілі одного із членів групи, якого підозрюють у шахрайстві. Фото: поліція Хмельницької області

Як зазначають поліцейські, це була міжрегіональна шахрайська мережа, члени якої працювали в Хмельницькій, Івано-Франківській областях та у Києві.

"В оселях та автівках фігурантів були проведені обшуки, в ході яких було вилучено одинадцять автомобілів, 63 мобільних телефони, грошові кошти, банківські картки, сім-картки різних мобільних операторів, печатки фіктивних підприємств, блокноти та документи", - повідомляють у поліції.

Наразі восьми членам групи вже оголошено підозри у вчиненні шахрайських дій. Шістьох з них суд взяв під варту з можливістю внесення застави у розмірі від 90 до 180 тисяч гривень. Клопотання про обрання запобіжних заходів іншим фігурантам справи перебувають на розгляді в суді.

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