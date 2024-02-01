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Рятувальники готуються до весняних паводків на Київщині
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Рятувальники готуються до весняних паводків на Київщині

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льодовий зажор, річка Десна
Річка Десна на Київщині. Фото: ДСНС Київщини

На Київщині поступово піднімається рівень води, тож рятувальники готуються до весняних паводків.

Про це повідомляє ДСНС Київської області.

Рятувальники пояснюють, що підтоплення можуть виникати через сильні дощі та снігопади. Також цьому сприяє танення снігу в "плюсову" температуру.

Рятувальники готуються до весняних паводків на Київщині
Рятувальники готуються до весняних паводків на Київщині. Фото: ДСНС Київщини

Фахівці ДСНС аналізують ситуацію на водоймах завдяки безпілотникам. Вже обстежили русла Десни в Броварському та Вишгородському районах. Це місця, де прогнозується зажор криги та підняття рівня води.

Запевняють, що наразі загрози прилеглим населеним пунктам немає. Однак рівень води поступово піднімається.

"Продовжуватимемо моніторинг паводкової ситуації. Якщо виникне необхідність, то будемо підривати крижане поле", — пояснили надзвичайники.

Що відомо по підтоплення Київщини в 2023 році

У Києві та деяких районах Київщини місцями підтопило дачні будинки та присадибні ділянки, які знаходились поруч із берегом Дніпра.

Це пов'язано із весняним водопіллям через Київську ГЕС, пояснювали в Укргідрометцентрі, а також оголошували ІІ рівень небезпеки – помаранчевий.

Фахівці зазначали, в 2023 році водопілля буде більшим через значну кількість опадів. Проте очікуваний максимальний рівень не загрожуватиме промисловим об'єктам і житловим масивам Києва. Також КМДА публікувала перелік районів, де є ризик підтоплень.

Гідроелектростанції на Дніпрі та Дністрі проводили контрольовані скиди води.

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