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США завдали ударів по безпілотниках у Ємені, які готувалися до запуску
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США завдали ударів по безпілотниках у Ємені, які готувалися до запуску

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США завдали ударів по безпілотниках у Ємені, які готувалися до запуску
Винищувач F18 приземляється на авіаносець у Середземному морі, 22 червня 2017 року. Ілюстративне фото: AP/Bram Janssen

Збройні сили США завдали ударів на заході Ємену по 10 безпілотниках, які готувалися до запуску.

Про це заявив офіційний представник США, пише Reuters.

За інформацією, американські винищувачі F-18 завдали ударів по 10 безпілотникам на заході Ємену, які готувалися до запуску.

Корабель ВМС США також збив три іранські безпілотники та хуситську протикорабельну балістичну ракету в Аденській затоці, йдеться в заяві Центрального командування збройних сил США. Повідомлень про постраждалих або руйнування не надходило.

Відомо, що хусити у середу, 31 січня, завдали ракетного удару по торговельному судну США, що прямував до Ізраїлю.

Напади хуситів на кораблі в Червоному морі та навколо нього сповільнили торгівлю між Азією та Європою, викликали побоювання щодо логістики. Чимало країн висловило занепокоєння тим, що війна в Газі може перерости в регіональний конфлікт.

Що відомо про напади хуситів у Червоному морі

Єменські хусити в середині листопада оголосили про намір атакувати всі судна у Червоному морі, що прямують до Ізраїлю, незалежно від того, хто ними володіє.

Зокрема у Червоному морі у п'ятницю, 15 грудня, снаряд, випущений з контрольованої повстанцями-хуситами території Ємену, влучив у вантажне судно “Аль-Джасра”, яке йшло під прапором Ліберії. Корабель загорівся. За попередніми даними, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Раніше також стало відомо, що повстанці-хусити з контрольованої ними території Ємену ввечері 11 грудня ударили протикорабельною ракетою по норвезькому комерційному танкеру у Червоному морі. Удар спричинив пожежу і пошкодження, але обійшлося без жертв.

Чому хусити атакують кораблі у Червоному морі

Пов'язані з Іраном хусити втрутилися в конфлікт між Ізраїлем і ХАМАСом, який поширився по всьому Близькому Сходу з 7 жовтня, атакуючи судна на життєво важливих судноплавних шляхах і запускаючи безпілотники і ракети по самому Ізраїлю.

Хусити заявили, що будуть атакувати всі судна, що прямують до Ізраїлю, незалежно від їхньої національної приналежності, і застерегли міжнародні судноплавні компанії від роботи з ізраїльськими портами.

Угруповання, яке править більшою частиною Ємену, заявляє, що його атаки є демонстрацією підтримки палестинців. Хусити пообіцяли, що атаки триватимуть доти, доки Ізраїль не припинить свій наступ на Сектор Гази.

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