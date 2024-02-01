США завдали ударів по безпілотниках у Ємені, які готувалися до запуску

Збройні сили США завдали ударів на заході Ємену по 10 безпілотниках, які готувалися до запуску.

Про це заявив офіційний представник США, пише Reuters.

За інформацією, американські винищувачі F-18 завдали ударів по 10 безпілотникам на заході Ємену, які готувалися до запуску.

Корабель ВМС США також збив три іранські безпілотники та хуситську протикорабельну балістичну ракету в Аденській затоці, йдеться в заяві Центрального командування збройних сил США. Повідомлень про постраждалих або руйнування не надходило.

Відомо, що хусити у середу, 31 січня, завдали ракетного удару по торговельному судну США, що прямував до Ізраїлю.

Напади хуситів на кораблі в Червоному морі та навколо нього сповільнили торгівлю між Азією та Європою, викликали побоювання щодо логістики. Чимало країн висловило занепокоєння тим, що війна в Газі може перерости в регіональний конфлікт.

Що відомо про напади хуситів у Червоному морі

Єменські хусити в середині листопада оголосили про намір атакувати всі судна у Червоному морі, що прямують до Ізраїлю, незалежно від того, хто ними володіє.

Зокрема у Червоному морі у п'ятницю, 15 грудня, снаряд, випущений з контрольованої повстанцями-хуситами території Ємену, влучив у вантажне судно “Аль-Джасра”, яке йшло під прапором Ліберії. Корабель загорівся. За попередніми даними, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Раніше також стало відомо, що повстанці-хусити з контрольованої ними території Ємену ввечері 11 грудня ударили протикорабельною ракетою по норвезькому комерційному танкеру у Червоному морі. Удар спричинив пожежу і пошкодження, але обійшлося без жертв.

Чому хусити атакують кораблі у Червоному морі

Пов'язані з Іраном хусити втрутилися в конфлікт між Ізраїлем і ХАМАСом, який поширився по всьому Близькому Сходу з 7 жовтня, атакуючи судна на життєво важливих судноплавних шляхах і запускаючи безпілотники і ракети по самому Ізраїлю.

Хусити заявили, що будуть атакувати всі судна, що прямують до Ізраїлю, незалежно від їхньої національної приналежності, і застерегли міжнародні судноплавні компанії від роботи з ізраїльськими портами.

Угруповання, яке править більшою частиною Ємену, заявляє, що його атаки є демонстрацією підтримки палестинців. Хусити пообіцяли, що атаки триватимуть доти, доки Ізраїль не припинить свій наступ на Сектор Гази.