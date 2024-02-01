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В Ужгороді провели майстер-клас з виготовлення Стрітенських свічок
ДІТИПереселенціСВЯТОРегіони

В Ужгороді провели майстер-клас з виготовлення Стрітенських свічок

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У майстер-класі з виготовлення Стрітенських свічок взяли участь 15 дітей. Заняття провели в хабі Благодійного фонду "Карітас-Caritas Мукачівської греко-католицької єпархії".

Вихованці Благодійного фонду "Карітас-Caritas Мукачівської греко-католицької єпархії" виготовляли Стрітенські свічки з вощини. Кожен зробив по дві. Любов Івченко — переселенка з Чернігова. Дівчина розповідає, як виготовляла свічку.

"Цей листочок (вощину – ред.) і туди треба покласти ниточку, тоді трішки закрутити і закріпити, а потім почати ось так крутити. Можна зробити ось таку звичайну – це з прямокутного листочка, а можна таку трикутну – це з трикутника. Поставлю свічки для краси в кімнаті, а потім запалю", — розповідає Любов Івченко.

В Ужгороді провели майстер-клас з виготовлення Стрітенських свічок
Фото: Руслана Гостюк | Суспільне Ужгород

Після виготовлення свічок, почали прикрашати квітами та мотузкою.

"Спочатку потрібно на віск поставити ось таку ниточку, почати закручувати і починати розкачувати. Далі беремо робимо з таких маленьких квітів букет і зав’язати ниточкою в бант. Мені подобається лаванда, а тілесний відтінок з фіолетовим дуже пасує. Я прикрашу й понесу в церкву, щоб запалити й посвятити", — розповідає учасниця майстер-класу Марія Кіш.

В Ужгороді провели майстер-клас з виготовлення Стрітенських свічок
Фото: Руслана Гостюк | Суспільне Ужгород

Майстер-клас з виготовлення Стрітенських свічок проводила майстриня — завідувачка експозиції Ужгородського Скансену Вікторія Симкович.

"Свічка — це той елемент, що вони працюють із натуральними матеріалами – з натуральним воском, декорують сухими квітами, тобто знайомляться з різними квітами, а також кінцевий результат — у них також є свічка. Свічка у нашій культурі є традиційною: ми з нею народжуємося, ми з нею помираємо, ми святкуємо різні свята, тобто свічка як атрибут використовується вдома, на свята, будь-де. Деякі квіти я купляю, деякі квіти вирощуються в нашому музеї, деякі в мене на городі та в саду", — каже Вікторія Симкович.

В Ужгороді провели майстер-клас з виготовлення Стрітенських свічок
Фото: Руслана Гостюк | Суспільне Ужгород

До майстер-класу долучилися 15 дітей — це діти переселенців та ужгородців. Розповіла соціальна працівниця Благодійного фонду "Карітас-Caritas Мукачівської греко-католицької єпархії" Вікторія Горінецька.

"Маємо дітей із Донецької, Черкаської, Київської та областей, де йдуть бойові дії. Наш благодійний фонд працює на безоплатній основі. Усі наші заняття і майстер-класи є безкоштовними. Напередодні великого християнського свята – Стрітення Господнього ми влаштувати тематичне освітнє заняття щодо християнської складової свята, бо звичайно символом Стрітення Господнього є Стрітенська свічка", — додає Вікторія Горінецька.

В Ужгороді провели майстер-клас з виготовлення Стрітенських свічок
Фото: Руслана Гостюк | Суспільне Ужгород

За словами Вікторії Горінецької, виготовлені свічки діти забрали з собою додому. Майстер-клас тривав годину.

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