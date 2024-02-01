Більшість держав ЄС роблять недостатньо для підтримки України — Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що більшість держав-членів Європейського союзу роблять недостатньо для допомоги Україні у боротьбі з агресією Росії.

Про це політик повідомив під час виступу перед журналістами після саміту ЄС, який відбувся 1 лютого, передає Sky News.

"У багатьох столицях потрібно поставити запитання: чи ми насправді робимо достатньо? Відповідь у більшості може бути лише "ні", — сказав Шольц.

Канцлер додав, що Німеччина, яка є головним європейським союзником України у питанні військової підтримки, не може надавати допомогу сама.

Раніше політик розповів, що у 2024 році ФРН має намір надати 7 мільярдів євро допомоги України, що більш ніж половина суми інших держав ЄС разом.

23 січня німецький міністр оборони Борис Пісторіус оголосив про передачу Україні багатоцільових гелікоптерів Sea King Mk41.