НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Більшість держав ЄС роблять недостатньо для підтримки України — Шольц
НІМЕЧЧИНАЄСДОПОМОГАВторгнення Росії в УкраїнуПодіїСвітЗброя і технологіїВійна

Більшість держав ЄС роблять недостатньо для підтримки України — Шольц

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Більшість держав ЄС роблять недостатньо для підтримки України — Шольц
Фото: Associated Press

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що більшість держав-членів Європейського союзу роблять недостатньо для допомоги Україні у боротьбі з агресією Росії.

Про це політик повідомив під час виступу перед журналістами після саміту ЄС, який відбувся 1 лютого, передає Sky News.

"У багатьох столицях потрібно поставити запитання: чи ми насправді робимо достатньо? Відповідь у більшості може бути лише "ні", — сказав Шольц.

Канцлер додав, що Німеччина, яка є головним європейським союзником України у питанні військової підтримки, не може надавати допомогу сама.

Раніше політик розповів, що у 2024 році ФРН має намір надати 7 мільярдів євро допомоги України, що більш ніж половина суми інших держав ЄС разом.

23 січня німецький міністр оборони Борис Пісторіус оголосив про передачу Україні багатоцільових гелікоптерів Sea King Mk41.

Топ дня
Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний
"Відмовитися від стереотипного мислення": Залужний про своє бачення стратегії війни у 2024 році Важливо
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн Оновлюється
Зеленський
В Україну прибули ще дві системи ППО — Зеленський
війна, ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулось 55 бойових зіткнень — Генштаб
Зеленський
Зеленський обговорив на Ставці п'ять питань для посилення України

Вибір редакції
Влад військовий 79 бригади служить в ТЦК в Одесі
"Не хочете йти у воєнкомат, бо там некваліфіковані? Йдіть до мене. Я кваліфікований". Історія ветерана з одеського ТЦК
Військова Олена Риж
"Не втома від війни, а страх" — Олена Риж про настрої серед цивільних, бій під Авдіївкою та службу в 47-й бригаді
Претендентка від республіканців на виборах президента Ніккі Гейлі
"Америка не проводить коронацій" — що відомо про Ніккі Гейлі, яка конкурує з Трампом на перших праймериз
Місце авіатрощі з керівництвом МВС у Броварах
"Цих людей поєднав гелікоптер" — спогади рідних та колег загиблих рік тому в авіатрощі в Броварах
Спецпредставниця США Пенні Пріцкер
"Україна перемагає обставини" — Пріцкер про затримку з допомогою США, інвестиції в Україну та конфіскацію активів РФ Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Робота офіс комп'ютер ноутбук
Німеччина тестує 4-денний робочий тиждень
Ненсі Фезер Німеччина МВС
МВС Німеччини стежить за депутатами Бундестагу, аби не допустити "руки Москви"
ZDF Армін Кьорпер журналіст Маріуполь
Матеріал ZDF про окупований Маріуполь є недопустимим — заява Суспільного Мовлення
Бундестаг ухвалив бюджет-2024 з допомогою для України на майже 7,6 млрд євро
Бундестаг ухвалив бюджет-2024 з допомогою для України на майже 7,6 млрд євро
На початок