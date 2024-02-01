Грант у розмірі від 50 до 250 тисяч гривень отримали 189 підприємців з Чернігівщини у 2023 році за програмою "Власна справа" проєкту "єРобота". Це дозволило створити 444 нових робочих місць.

Про це Суспільному повідомила начальниця управління реалізації політики зайнятості Чернігівського обласного центру зайнятості Вікторія Антоненко.

"За видами діяльності ці бізнес-ідеї переважно реалізовувалися у переробній промисловості, торгівлі, ремонті автотранспортних засобів та організації харчування. І таким чином у нас в області відкриваються швейні цехи, кав'ярні, пекарні, салони краси, автомайстерні. Десь чверть – це саме новачки у бізнесі. Але більшість – це, звичайно, діючі підприємці. Їх частка складає понад 67%".

Вікторія Антоненко. ФОТО: Суспільне Чернігів

Загалом з липня 2022 року, коли почала діяти програма, на Чернігівщині отримали грант на створення або розвиток власного бізнесу 270 людей. А станом на 31 січня 2024 року на розгляді вже перебуває 38 заявок на конкурсі.

Тетяна Мигда — власниця чернігівського швейного підприємства "ТаМі", яке займається пошиттям верхнього одягу та виробів з трикотажу. Вона не має профільної швацької освіти, проте майже 20 років пропрацювала у сфері торгівлі одягом. Цей досвід і спонукав Тетяну відкрити власне виробництво.

"Спочатку відшивала все в однієї людини, яка працювала вдома. Замовляла в неї й давала тканину. Після того я вже зрозуміла, що треба облаштувати якесь своє підприємство, починати з маленького. Тому почала вже купувати обладнання, потрошку знімати приміщення, куди я могла привезти працівників, починати вже свою лінію".

Тетяна Мигда. ФОТО: Суспільне Чернігів

Під час активних бойових дій в Чернігові швачки, які працювали у Тетяни, виїхали за кордон і не повернулися. Жінка зібрала новий колектив та орендувала цех з більшою площею. А у 2023-му виграла грант за програмою "єРобота". Отримані 250 тисяч гривень дозволили закупити нове швейне обладнання, оплатити оренду приміщення магазину за два місяці та купити тканину.

"Мені хотілося спробувати свої можливості. І було цікаво не так кінцевий результат, як сама участь у гранті. Тому не задумувалася скільки я отримаю, коли я отримаю, чи отримаю я кошти взагалі. Для того, щоб виробити хоча б одну модель, треба залучити декілька машин. Тобто має бути і прямострочна машина, має бути і двоголкова машина, має бути і ґудзикова машина, петельна та машини з обрізкою тканини. І також на сировину — одразу на першу колекцію в мене було закуплено за рахунок гранту майже вся тканина і майже вся фурнітура".

Швачки. ФОТО: Суспільне Чернігів

Обов'язкова умова для отримання гранту у 250 тисяч — створити не менше двох робочих місць та прийняти на них працівників. Ольга Вовчук закрійниця і отримала роботу завдяки гранту.

"Я спочатку шила у юності, а після 25 років почала кроїти. Я багато де працювала і на великих підприємствах. Кроїла індивідуально. Мені тут подобається, хоча я і «масовщик», але і така мені робота подобається".

Ольга Вовчук. ФОТО: Суспільне Чернігів

На друге місце влаштували продавчиню. Загалом на підприємстві зараз працює дев'ять робітників. А закуплене нове обладнання дозволяє взяти на роботу ще 10 людей. Тетяна Мигда каже, планують вийти на європейський ринок та відшивати не тільки для своїх потреб, а й на замовлення. Але знайти спеціалістів важко.

Підписуйтесь на Суспільне Чернігів і на інших платформах: Telegram, Facebook, Viber, YouTube.