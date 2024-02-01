Росія отримувала високотехнологічне обладнання з Тайваню — WP

Попри міжнародні санкції Росія отримувала високотехнологічне обладнання з Тайваню, для використання його, зокрема, для виробництва бойових безпілотників.

Про це йдеться у розслідуванні The Washington Post.

Як свідчать торгові документи та російські податкові документи, отримані WP, з січня 2023 року I Machine Technology імпортувала складне обладнання під назвою верстати з числовим програмним керуванням (ЧПК) на суму понад 20 мільйонів доларів, виготовлене на Тайвані, який є стратегічним партнером США.

Згідно з документами, обладнання було надіслане 63 окремими партіями.

Машини з комп’ютерним керуванням використовуються для складного й точного виробництва, яке є критично важливим у багатьох галузях промисловості, включаючи виробництво зброї.

Компоненти, виготовлені в Тайвані, становили практично весь імпорт російської компанії за перші сім місяців минулого року, тоді як продажі компанії за цей період припадали переважно на російську оборонну промисловість.

WP зазначає, що керівництво I Machine Technology намагалося, зокрема, спрямувати ці зусилля для забезпечення масового виробництва ударних дронів в РФ.

Колишній високопоставлений чиновник Мінторгівлі США, який колись очолював агентство, яке здійснює експортний контроль США, Кевін Вольф сказав, що виявлені виданням постачання, ймовірно, порушують заборони, які Тайвань і Захід наклали минулого січня на продаж технологій Росії у відповідь на війну в Україні.

Ці поставки підкреслюють, що, попри на очолюваний США режим глобальних обмежень, який є одним із наймасштабніших в історії, російська оборонна промисловість залишалася міцною частково через лазівки в законодавстві та слабке застосування.

Критично важливі товари продовжують надходити безпосередньо до Росії, а також через Китай та інші країни, які не беруть участі в обмеженнях, включаючи, у цьому випадку, товари, які походять із Тайваню.

26 грудня Тайвань оголосив про розширення переліку товарів, експорт яких до Росії та Білорусі заборонений через повномасштабне РФ в Україну, аби запобігти їхньому використанню у військових цілях.