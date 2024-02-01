На території ліцею у Вараші на Рівненщині виявили тренувальний "скид" для дрона

На території ліцею в Вараші на Рівненщині 1 лютого знайшли предмет, схожий на снаряд. Його виявила офіцерка Служби освітньої безпеки Богдана Порохнюк. Це перший інцидент на її новій посаді.

Вона розповіла Суспільному детальніше про цей випадок.

Офіцерка Служби освітньої безпеки Богдана Порохнюк працює у Вараському ліцеї півтора тижні. 1 лютого наприкінці першого уроку вона обходила територію закладу:

"Виявила підозрілий предмет. Він лежав за 1,5 м від шкільної огорожі, десь 15 метрів від школи".

Офіцерка одразу повідомила всі екстрені служби та евакуювала у безпечне місце приблизно 800 учнів та вчителів ліцею. Територію, де виявили предмет, взяли під охорону.

"Таке у моїй практиці вперше. Так, були навчальні тривоги, тому колектив знав, що робити. Діяли дуже швидко: дітей відвели на безпечну відстань. Згодом старших відпустили додому, по менших приходили батьки. Діти, звісно, з цікавості хотіли заглянути, але співробітники служб все контролювали", — зазначила Богдана Порохнюк.

Вибухотехніки ГУНП в Рівненській області оглянули виявлений предмет. Про результати повідомила пресофіцерка поліції в Рівненській області Анна Цап:

"Виявилося, що це тренувальний "скид" для дрона, який не містить вибухової речовини та ніякої загрози для оточуючих не становить. Нагадаємо, що у такий неспокійний для нашої країни час необхідно із обережністю ставитися до підозрілих предметів, а у випадку їх виявлення — повідомляти відповідні служби".

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