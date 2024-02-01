НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На території ліцею у Вараші на Рівненщині виявили тренувальний "скид" для дрона
ШКОЛАДІТИПОЛІЦІЯРегіони

На території ліцею у Вараші на Рівненщині виявили тренувальний "скид" для дрона

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
На території ліцею у Вараші на Рівненщині виявили тренувальний &quot;скид&quot; для дрона
Фото: Facebook Поліція в Рівненській області

На території ліцею в Вараші на Рівненщині 1 лютого знайшли предмет, схожий на снаряд. Його виявила офіцерка Служби освітньої безпеки Богдана Порохнюк. Це перший інцидент на її новій посаді.

Вона розповіла Суспільному детальніше про цей випадок.

Офіцерка Служби освітньої безпеки Богдана Порохнюк працює у Вараському ліцеї півтора тижні. 1 лютого наприкінці першого уроку вона обходила територію закладу:

"Виявила підозрілий предмет. Він лежав за 1,5 м від шкільної огорожі, десь 15 метрів від школи".

Офіцерка одразу повідомила всі екстрені служби та евакуювала у безпечне місце приблизно 800 учнів та вчителів ліцею. Територію, де виявили предмет, взяли під охорону.

"Таке у моїй практиці вперше. Так, були навчальні тривоги, тому колектив знав, що робити. Діяли дуже швидко: дітей відвели на безпечну відстань. Згодом старших відпустили додому, по менших приходили батьки. Діти, звісно, з цікавості хотіли заглянути, але співробітники служб все контролювали", — зазначила Богдана Порохнюк.

Вибухотехніки ГУНП в Рівненській області оглянули виявлений предмет. Про результати повідомила пресофіцерка поліції в Рівненській області Анна Цап:

"Виявилося, що це тренувальний "скид" для дрона, який не містить вибухової речовини та ніякої загрози для оточуючих не становить. Нагадаємо, що у такий неспокійний для нашої країни час необхідно із обережністю ставитися до підозрілих предметів, а у випадку їх виявлення — повідомляти відповідні служби".

Суспільне Рівне в Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook

Топ дня
Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний
"Відмовитися від стереотипного мислення": Залужний про своє бачення стратегії війни у 2024 році Важливо
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн Оновлюється
Зеленський
В Україну прибули ще дві системи ППО — Зеленський
війна, ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулось 55 бойових зіткнень — Генштаб
Зеленський
Зеленський обговорив на Ставці п'ять питань для посилення України

Вибір редакції
Влад військовий 79 бригади служить в ТЦК в Одесі
"Не хочете йти у воєнкомат, бо там некваліфіковані? Йдіть до мене. Я кваліфікований". Історія ветерана з одеського ТЦК
Військова Олена Риж
"Не втома від війни, а страх" — Олена Риж про настрої серед цивільних, бій під Авдіївкою та службу в 47-й бригаді
Претендентка від республіканців на виборах президента Ніккі Гейлі
"Америка не проводить коронацій" — що відомо про Ніккі Гейлі, яка конкурує з Трампом на перших праймериз
Місце авіатрощі з керівництвом МВС у Броварах
"Цих людей поєднав гелікоптер" — спогади рідних та колег загиблих рік тому в авіатрощі в Броварах
Спецпредставниця США Пенні Пріцкер
"Україна перемагає обставини" — Пріцкер про затримку з допомогою США, інвестиції в Україну та конфіскацію активів РФ Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Відновлення після обстрілів: в Миколаєві реконструюють гімназію та облаштовують укриття для учнів
Відновлення після обстрілів: в Миколаєві реконструюють гімназію та облаштовують укриття для учнів
Нове меню та кейтеринг: як втілюють реформу шкільного харчування на Львівщині
Нове меню та кейтеринг: як втілюють реформу шкільного харчування на Львівщині
В Іршавській громаді на Закарпатті всі дитсадки закривають на карантин, а в Рахові школи йдуть на дистанційне навчання
В Іршавській громаді на Закарпатті всі дитсадки закривають на карантин, а в Рахові школи йдуть на дистанційне навчання
Під час уроків укриття у закладах освіти доступні тільки для учасників освітнього процесу
Під час уроків укриття у закладах освіти доступні тільки для учасників освітнього процесу — постанова КМУ
На початок