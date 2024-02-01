У Житомирі родинам загиблих військових передали державні нагороди

1 лютого в приміщенні Житомирської міської ради родинам восьми полеглих воїнів, які загинули в боях за Україну, вручили посмертні державні нагороди: ордени "Богдана Хмельницького" та "За мужність".
Про це на своїй сторінці у мережі Facebook повідомила пресслужба Житомирської міської ради.
Орден Богдана Хмельницького
Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня посмертно нагороджено лейтенанта Олега Володимировича Волинця та молодшого лейтенанта Андрія Олександровича Паламарчука.
Із 37-річним Олегом Волинцем Житомирська громада прощалася 26 вересня 2022 року.
Олег Волинець народився у Житомирі, закінчив школу №16 та університет "Житомирська політехніка". З початком повномасштабної війни став офіцером однієї з механізованих бригад ЗСУ. Загинув 21 вересня 2022 року у боях на сході України. У полеглого захисника залишилася мати та сестра.
Із 26-річним військовим Андрієм Паламарчуком, який загинув у боях за Україну 11 липня, Житомир прощався 22 липня.
Андрій Паламарчук народився в Житомирі. Закінчив місцеву ЗОШ №10, Будівельний коледж Житомирського національного агроекологічного університету. Навчання продовжив у Київському національному університеті будівництва і архітектури.
З повномасштабним вторгненням Росії в Україну став на захист України: спочатку у лавах територіальної оборони Житомира, а згодом у складі ЗСУ. Героїчно загинув у бою за Україну 11 липня 2023 року.
Орден "За мужність"
Орденом "За мужність" ІІІ ступеня посмертно нагороджено шістьох військових:
- солдата Олега Андрійовича Атаманського;
- молодшого сержанта Микиту Денисовича Куропаткіна;
- солдата Олега Анатолійовича Лисака;
- головного сержанта Сергія Миколайовича Першка;
- солдата Юрія Андрійовича Побережного;
- солдата Романа Андрійовича Просандєєва.
Із 51-річним військовим Олегом Атаманським, який загинув у боях за Україну, у Житомирі прощалися 1 серпня 2023 року. Житомирянин Олег Атаманський навчався в 17-й школі, автодорожньому коледжі та політехнічному університеті. До початку російської агресії Олег займався підприємницькою діяльністю.
З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну Олег разом із своїм рідним братом приєдналися до лав територіальної оборони, а пізніше вступили до ЗСУ.
У полеглого воїна залишилися дружина, донька і мати.
27-річний парамедик Микита Куропаткін народився в Росії. Коли Микиті виповнилося 13 років, він з батьками переїхав до міста Покровськ на Донеччині. Після школи закінчив навчання у Селидівському гірничому технікумі. З 2018 року Микита захищав Україну від російських військ. Після невеликої перерви знову пішов на передову захищати Україну. Героїчно загинув 12 серпня 2023 року у Запорізькій області, рятуючи життя побратимів. У Микити лишилася мама, дружина та двоє маленьких синів.
2 лютого 2023 року у Свято-Михайлівському соборі Житомира попрощалися із полеглим воїном Олегом Лисаком.
37-річний Олег Лисак пішов захищати Україну з початком повномасштабної війни.
2 червня на Харківщині під час виконання бойового завдання Олег Лисак загинув. Ідентифікували тіло тільки через кілька місяців.
Олег народився у Житомирі, навчався у міській школі №35, пройшов строкову службу після якої працював будівельником. На війні був танкістом. Друг дитинства Віталій Таран згадував, що Олег завжди хотів стати військовим.
Із 44-річним загиблим воїном Сергієм Першком Житомирська громада прощалася 24 жовтня 2022 року. Випускник житомирської школи №34 Сергій закінчив ПТУ №17, а після служби в армії продовжив навчання в Житомирському індустріальному технікумі механічної обробки деревини.
Сергій воював в АТО і з перших днів повномасштабної війни знову пішов захищати країну — був старшим стрільцем. Загинув воїн 19 жовтня у боях з російськими військами на Херсонщині. У Сергія Першка залишилися батьки, брат, сестра, дружина та двоє дітей.
7 червня 2023 року у Свято-Михайлівському кафедральному соборі попрощалися із військовослужбовцем Юрієм Побережним.
Юрій служив у лавах ЗСУ з березня 2022 року. До війни чоловік професійно займався фарбуванням автівок, а на фронті був кухарем. Воїн загинув 2 червня під Чугуєвом на Харківщині, у нього залишилися брат та племінник.
7 лютого у Свято-Михайлівському соборі житомиряни віддали останню шану 23-річному полеглому військовому Роману Просандєєву. Роман народився у Луганську. У 2014 році, після початку бойових дій на сході України переїхав з родиною на Житомирщину.
У Житомирі Роман Просандєєв закінчив професійно-технічний ліцей. А у 2019 році пішов служити до однієї із механізованих бригад ЗСУ. Брав участь в операції Об’єднаних сил. Загинув Роман Просандєєв 26 січня у боях за Україну на Миколаївщині.У Романа залишилася мама, 12-річний брат та дівчина, з якою він хотів одружитися.
Вічна слава і світла пам'ять нашим Героям.