У Житомирі родинам загиблих військових передали державні нагороди

1 лютого в приміщенні Житомирської міської ради родинам восьми полеглих воїнів, які загинули в боях за Україну, вручили посмертні державні нагороди: ордени "Богдана Хмельницького" та "За мужність".

Про це на своїй сторінці у мережі Facebook пресслужба Житомирської міської ради.

Орден Богдана Хмельницького

Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня посмертно нагороджено лейтенанта Олега Володимировича Волинця та молодшого лейтенанта Андрія Олександровича Паламарчука.

Із 37-річним Олегом Волинцем Житомирська громада прощалася 26 вересня 2022 року.

Олег Волинець народився у Житомирі, закінчив школу №16 та університет "Житомирська політехніка". З початком повномасштабної війни став офіцером однієї з механізованих бригад ЗСУ. Загинув 21 вересня 2022 року у боях на сході України. У полеглого захисника залишилася мати та сестра.

Із 26-річним військовим Андрієм Паламарчуком, який загинув у боях за Україну 11 липня, Житомир прощався 22 липня.

Андрій Паламарчук народився в Житомирі. Закінчив місцеву ЗОШ №10, Будівельний коледж Житомирського національного агроекологічного університету. Навчання продовжив у Київському національному університеті будівництва і архітектури.

З повномасштабним вторгненням Росії в Україну став на захист України: спочатку у лавах територіальної оборони Житомира, а згодом у складі ЗСУ. Героїчно загинув у бою за Україну 11 липня 2023 року.

Орден "За мужність"

Орденом "За мужність" ІІІ ступеня посмертно нагороджено шістьох військових:

солдата Олега Андрійовича Атаманського;

молодшого сержанта Микиту Денисовича Куропаткіна;

солдата Олега Анатолійовича Лисака;

головного сержанта Сергія Миколайовича Першка;

солдата Юрія Андрійовича Побережного;

солдата Романа Андрійовича Просандєєва.

Із 51-річним військовим Олегом Атаманським, який загинув у боях за Україну, у Житомирі прощалися 1 серпня 2023 року. Житомирянин Олег Атаманський навчався в 17-й школі, автодорожньому коледжі та політехнічному університеті. До початку російської агресії Олег займався підприємницькою діяльністю.

З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну Олег разом із своїм рідним братом приєдналися до лав територіальної оборони, а пізніше вступили до ЗСУ.

У полеглого воїна залишилися дружина, донька і мати.

Військовий Олег Атаманський, Житомир, 1 серпня 2023 року. Фото: Леонід Харшан для Суспільне Житомир

27-річний парамедик Микита Куропаткін народився в Росії. Коли Микиті виповнилося 13 років, він з батьками переїхав до міста Покровськ на Донеччині. Після школи закінчив навчання у Селидівському гірничому технікумі. З 2018 року Микита захищав Україну від російських військ. Після невеликої перерви знову пішов на передову захищати Україну. Героїчно загинув 12 серпня 2023 року у Запорізькій області, рятуючи життя побратимів. У Микити лишилася мама, дружина та двоє маленьких синів.

Микита Куропаткін. Колаж Суспільного Житомир

2 лютого 2023 року у Свято-Михайлівському соборі Житомира попрощалися із полеглим воїном Олегом Лисаком.

37-річний Олег Лисак пішов захищати Україну з початком повномасштабної війни.

2 червня на Харківщині під час виконання бойового завдання Олег Лисак загинув. Ідентифікували тіло тільки через кілька місяців.

Олег народився у Житомирі, навчався у міській школі №35, пройшов строкову службу після якої працював будівельником. На війні був танкістом. Друг дитинства Віталій Таран згадував, що Олег завжди хотів стати військовим.

Олег Лисак. Житомир, 2 лютого 2023 року. Фото: Тетяна Іскоростенська для Суспільне Житомир

Із 44-річним загиблим воїном Сергієм Першком Житомирська громада прощалася 24 жовтня 2022 року. Випускник житомирської школи №34 Сергій закінчив ПТУ №17, а після служби в армії продовжив навчання в Житомирському індустріальному технікумі механічної обробки деревини.

Сергій воював в АТО і з перших днів повномасштабної війни знову пішов захищати країну — був старшим стрільцем. Загинув воїн 19 жовтня у боях з російськими військами на Херсонщині. У Сергія Першка залишилися батьки, брат, сестра, дружина та двоє дітей.

Сергій Першко. Колаж Суспільного Житомир

7 червня 2023 року у Свято-Михайлівському кафедральному соборі попрощалися із військовослужбовцем Юрієм Побережним.

Юрій служив у лавах ЗСУ з березня 2022 року. До війни чоловік професійно займався фарбуванням автівок, а на фронті був кухарем. Воїн загинув 2 червня під Чугуєвом на Харківщині, у нього залишилися брат та племінник.

Юрій Побережний. Загиблий на Харківщині військовослужбовець Юрій Побережний. Житомир, 7 червня 2023 року. Колаж Суспільне Житомир

7 лютого у Свято-Михайлівському соборі житомиряни віддали останню шану 23-річному полеглому військовому Роману Просандєєву. Роман народився у Луганську. У 2014 році, після початку бойових дій на сході України переїхав з родиною на Житомирщину.

У Житомирі Роман Просандєєв закінчив професійно-технічний ліцей. А у 2019 році пішов служити до однієї із механізованих бригад ЗСУ. Брав участь в операції Об’єднаних сил. Загинув Роман Просандєєв 26 січня у боях за Україну на Миколаївщині.У Романа залишилася мама, 12-річний брат та дівчина, з якою він хотів одружитися.

Роман Просандєєв. Військовослужбовець Роман Просандєєв, Житомир, 7 лютого 2023 року. Колаж: Суспільне Житомир

Вічна слава і світла пам'ять нашим Героям.