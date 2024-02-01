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На Хмельниччині бійцю, у якого згоріла хата, за гроші громади купили нову
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На Хмельниччині бійцю, у якого згоріла хата, за гроші громади купили нову

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На Хмельниччині бійцю, у якого згоріла хата, за гроші громади купили нову
Хата, яку Сахновецька сільська рада вирішила придбати для родини бійця Юрія Данюка та його дружини Олени в селі Кропивна. Фото: Суспільне Хмельницький

У жителів села Кропивна Сахновецької громади на Хмельниччині Юрія та Олени Данюків влітку горіла хата. Відтоді вони живуть у будинку практично без даху, розповідає Олена. За її словами, вона зверталася в сільську раду по допомогу і лише зараз її таки дочекалися.

У хаті в Кропивній Сахновецької громади, в якій понад десять років мешкають Юрій і Олена, влітку минулого року сталася пожежа і весь дах практично згорів. У той час чоловік перебував на фронті, тож жінці довелося самій вирішувати проблеми.

Дах влітку накрили поліетиленом, який надала сільська рада, та проблеми це не розв’язало, розповідає Олена Данюк. Жінка показує: в хаті досі кіптява, стеля падає, всюди стоять миски, куди крапає з даху, і вона це виносить та виливає. Каже, коли дощ чи тане сніг, ситуація зовсім критична.

На Хмельниччині бійцю, у якого згоріла хата, за гроші громади купили нову
Хата подружжя Данюків, у якій в серпні минулого року сталася пожежа. Фото: Суспільне Хмельницький

За словами Юрія Данюка, який зараз приїхав у коротку відпустку додому з фронту, щоби перекрити дах, потрібно було хоча б 140 тисяч гривень, яких у подружжя не має.

Сільський голова Сахновецької громади Олександр Шрейдер розповідає: Олена влітку зверталася по допомогу в сільську раду.

"Звернулась, що треба накрити дах, бо дощі йшли тоді. Ми накрили. Потім порахували, у скільки обійдеться ремонт їхньої хати, вийшло, щоб зробити ремонт, то там більше треба вкласти, чим придбати якийсь окремий будинок. Стали шукати житло для них, аби купити", — каже сільський голова.

На Хмельниччині бійцю, у якого згоріла хата, за гроші громади купили нову
Юрій та Олена Данюки поки живуть у старій хаті, але вже готуються до переїзду в нову, придбану за кошти громади. Фото: Суспільне Хмельницький

Зі слів Олександра Шрейдера, Данюкам купляють за бюджетні кошти — тисячу доларів — хату на іншій вулиці села.

"Ми уже знайшли хату, яка, за погодженням з ними, їм підходить. Треба просто зробити невеличкий, хоча б косметичний, ремонт і за домовленістю з власниками вони зможуть перейти проживати в цій хаті", — каже Олександр Шрейдер.

За словами Юрія Данюка, їх з дружиною все влаштовує і поки документи на купівлю нової хати оформлюють, вони з Оленою готуються до переїзду.

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