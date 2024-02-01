Раніше, ніж зазвичай: під Києвом прокинувся бабак Вікентій

У зоопарку "12 місяців", що у Вишгороді Київської області, раніше, ніж зазвичай, прокинувся бабак Вікентій. Близько двох тижнів тому він вийшов зі свого будиночку і почав прогулюватися вольєром.

Про це повідомляє кореспондентська Суспільного Анна Самара, яка побувала у звіринці.

За словами співробітників зоопарку, тварина може прокинутися раніше, якщо середньодобова температура перевищує нуль градусів і йде на підвищення. Однак цілком ймовірно, що бабак може повернутися у сплячку, якщо похолодає.

"Тиск змінюється, змінюється температура, стає тепло. І він, заспаний, потихеньку виходить на вулицю і починає роздивлятися, що змінилося навколо", — розповів співробітник зоопарку Сергій Бурч.

Те, що бабак Вікентій прокинувся раніше, не вплине негативно на його здоров'я. У нього достатній жировий запас і він міг би ще місяць спати, каже працівник звіринцю.

Бабак Вікентій прокинувся близько 2 тижнів тому. Київська область, 1 лютого 2024 рік. Фото: Анна Самара/Суспільне

Вікентій живе у зоопарку майже дев'ять років. За цей час його лише один раз будили до Дня бабака 2 лютого. Вважається, якщо день сонячний, тварина бачить свою тінь і лізе спати назад до нори — буде пізня весна. А якщо день похмурий, бабак не бачить тіні і не вертається до нірки — буде рання весна. Утім співробітники "12 місяців" проти того, щоб спеціально будити гризунів.

"Вони інколи прокидаються раніше. У них є відчуття, чи час прокидатися. Вони відчувають це по температурі і інших ознаках, які ми, люди, не відчуваємо. Але будити їх і питати, буде чи не буде рання весна, це трохи негуманно. Тому ми не будимо", — зазначає директор зоопарку Михайло Пінчук.

За його словами, остаточно бабаки виходять зі сплячки в середині березня.