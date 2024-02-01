НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Раніше, ніж зазвичай: під Києвом прокинувся бабак Вікентій
ТВАРИНИЗоопаркРегіониТоп регіонів

Раніше, ніж зазвичай: під Києвом прокинувся бабак Вікентій

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Бабак Вікентій
Бабак Вікентій з зоопарку "12 місяців" прокинувся раніше, ніж зазвичай. Київська область, 1 лютого 2024 рік. Фото: Анна Самара/Суспільне

У зоопарку "12 місяців", що у Вишгороді Київської області, раніше, ніж зазвичай, прокинувся бабак Вікентій. Близько двох тижнів тому він вийшов зі свого будиночку і почав прогулюватися вольєром.

Про це повідомляє кореспондентська Суспільного Анна Самара, яка побувала у звіринці.

За словами співробітників зоопарку, тварина може прокинутися раніше, якщо середньодобова температура перевищує нуль градусів і йде на підвищення. Однак цілком ймовірно, що бабак може повернутися у сплячку, якщо похолодає.

"Тиск змінюється, змінюється температура, стає тепло. І він, заспаний, потихеньку виходить на вулицю і починає роздивлятися, що змінилося навколо", — розповів співробітник зоопарку Сергій Бурч.

Те, що бабак Вікентій прокинувся раніше, не вплине негативно на його здоров'я. У нього достатній жировий запас і він міг би ще місяць спати, каже працівник звіринцю.

Під Києвом прокинувся бабак Вікентій
Бабак Вікентій прокинувся близько 2 тижнів тому. Київська область, 1 лютого 2024 рік. Фото: Анна Самара/Суспільне

Вікентій живе у зоопарку майже дев'ять років. За цей час його лише один раз будили до Дня бабака 2 лютого. Вважається, якщо день сонячний, тварина бачить свою тінь і лізе спати назад до нори — буде пізня весна. А якщо день похмурий, бабак не бачить тіні і не вертається до нірки — буде рання весна. Утім співробітники "12 місяців" проти того, щоб спеціально будити гризунів.

"Вони інколи прокидаються раніше. У них є відчуття, чи час прокидатися. Вони відчувають це по температурі і інших ознаках, які ми, люди, не відчуваємо. Але будити їх і питати, буде чи не буде рання весна, це трохи негуманно. Тому ми не будимо", — зазначає директор зоопарку Михайло Пінчук.

За його словами, остаточно бабаки виходять зі сплячки в середині березня.

Топ дня
Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний
"Відмовитися від стереотипного мислення": Залужний про своє бачення стратегії війни у 2024 році Важливо
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн Оновлюється
Зеленський
В Україну прибули ще дві системи ППО — Зеленський
війна, ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулось 55 бойових зіткнень — Генштаб
Зеленський
Зеленський обговорив на Ставці п'ять питань для посилення України

Вибір редакції
Влад військовий 79 бригади служить в ТЦК в Одесі
"Не хочете йти у воєнкомат, бо там некваліфіковані? Йдіть до мене. Я кваліфікований". Історія ветерана з одеського ТЦК
Військова Олена Риж
"Не втома від війни, а страх" — Олена Риж про настрої серед цивільних, бій під Авдіївкою та службу в 47-й бригаді
Претендентка від республіканців на виборах президента Ніккі Гейлі
"Америка не проводить коронацій" — що відомо про Ніккі Гейлі, яка конкурує з Трампом на перших праймериз
Місце авіатрощі з керівництвом МВС у Броварах
"Цих людей поєднав гелікоптер" — спогади рідних та колег загиблих рік тому в авіатрощі в Броварах
Спецпредставниця США Пенні Пріцкер
"Україна перемагає обставини" — Пріцкер про затримку з допомогою США, інвестиції в Україну та конфіскацію активів РФ Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Бабак Тимко дав прогноз на весну
Бабак Тимко дав прогноз на весну: як він почувається й чи відновився після окупації. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
Яйця яйце
Яйця та птицю з Чехії заборонили ввозити в Україну: причина
У Львові бабак Роман дав прогноз на весну
У Львові бабак Роман дав прогноз на весну
застрелив собаку, їла кури, мисливська зброя, поліція, кримінал
На Житомирщині чоловік застрелив безпритульного пса: поліція з'ясовує обставини
На початок