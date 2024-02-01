Регіональний сервісний центр МВС у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях отримав сучасний автомобіль, пристосований для людей з інвалідністю. Відтепер на ньому випускники автошкіл можуть складати практичні іспити з водіння. Сучасне авто переобладнано під потреби людей, котрі не ходять або втратили кінцівки внаслідок травм чи бойових дій.

Більше про це дізнавалося Суспільне.

Антоніна Цуркан готується вперше скласти іспит з водіння. Жінка переїхала на Львівщину з Херсонської області. Розповідає, чому вирішила навчитися керувати автомобілем.

"Такі часи, що треба виїхати самостійно, треба рухатись самостійно, не завжди можна знайти допомогу. Тому і пішла кермувати для того, щоб бути більш самостійною і не залежати ні від яких обставин", — каже Антоніна Цуркан.

Антоніна вирушає за визначеним маршрутом. Декілька хвилин водіння – й іспит складено.

"Я дуже хвилювалася, дуже, неймовірно! Мала дві помилки. Та інструктор мені розказав те, що не так, вже після закінчення іспиту. Тому я дуже рада, що я склала. І хвилювання до цих пір є", — ділиться емоціями випускниця автошколи.

Антоніну Цуркан вітають з успішно складеним іспитом з водіння. Фото: Ольга Іващук/Суспільне Львів

Автомобіль, на якому Антоніна складала іспит, регіональний сервісний центр МВС отримав нещодавно.

"Це нова автівка — "Hyundai i30" з автоматичною коробкою передач, яка повністю переобладнана для осіб з інвалідністю. На ній наявні усі зручні важелі для того, щоби особа з інвалідністю могла зручно та комфортно здати цей практичний іспит", — говорить начальник регіонального центру МВС Павло Яцина.

Нове авто сервісного центру МВС. Фото: Ольга Іващук/Суспільне Львів

Автошкола для людей з інвалідністю, яку закінчувала Антоніна Цуркан, діє на базі Львівського університету внутрішніх справ в межах проєкту щодо безбар’єрності.

"З березня до сьогодні вже четверо є успішних проєктів, четверо людей вже отримали посвідчення водія. Навчаються ще люди в нас. Вони також будуть складати ці іспити. Час навчання у нас охоплює 11 тижнів. З них чотири тижні – це теоретична підготовка, складають іспит спочатку з неї. А потім вже допускаються до практичного кермування", — розповідає перший проректор Львівського університету внутрішніх справ Тарас Созанський.

Тарас Созанський повідомив, що охочі навчатися в автошколі для людей з інвалідністю можуть знайти необхідну інформацію на сайті університету.