Валерій Залужний нагородив почесним нагрудним знаком "Золотий хрест" військовослужбовця з Надвірнянського району, що на Івано-Франківщині, Андрія Непеляка. Відповідний наказ головнокомандувач Збройних сил України підписав 1 грудня 2023 року.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Надвірнянської районної військової адміністрації.

Півтора року на фронті

Андрій Непеляк — житель села Перерісль Надвірнянського району. Чоловік боронить країну від російських військових з червня 2022 року. Разом з побратимами звільняв місто Снігурівку Миколаївської області, брав участь у боях за Херсонщину. Наразі 40-річний боєць воює на Донецькому напрямку у складі 80 окремої десантно-штурмової бригади.

"Надвірнянщина пишається своїм земляком та вітає його з отриманням цієї високої нагороди. Його приклад і великі досягнення надихатимуть молоде покоління. Бажаємо йому міцного здоров’я, сили та подальших успіхів у його благородній місії. Дякуємо!" — йдеться у дописі.

Що відомо про нагрудний знак "Золотий хрест"

"Золотий хрест" — відзнака, затверджена наказом головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного у 2022 році. Знаком "Золотий хрест" нагороджують військових рядового і сержантського (старшинського) складу за успішне виконання бойових завдань.

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