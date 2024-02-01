НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Це безпека для наших діток". Як працюють офіцери безпеки у школах Миколаївщини
ОСВІТАПОЛІЦІЯДІТИРегіони

"Це безпека для наших діток". Як працюють офіцери безпеки у школах Миколаївщини

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

На Миколаївщині в закладах освіти з січня 2024 року працюють правоохоронці у рамках проєкту "Офіцери шкільної безпеки". Поліцейські мають гарантувати безпеку дітей під час навчального процесу.

Кореспонденти Суспільного побували в одній зі шкіл та дізналися про роботу офіцера.

Поліцейський Сергій працює у школі два тижні. Робочий день чоловіка розпочинається о 07:30 — він зустрічає школярів та їх батьків, перевіряє сторонніх, які заходять до закладу.

"У функціональні обов‘язки входить забезпечення прохідного режиму на територію, забезпечення публічного порядку, профілактика протидії кримінальних та адміністративних правопорушень", — розповідає він.

Сергій Унтілов, 1 лютого 2024 року.
Офіцер безпеки Сергій Унтілов, 1 лютого 2024 року. Фото: Богдана Будулуца/Суспільне Миколаїв

Перевіряють відвідувачів школи за допомогою металодетектора, аби ефективно виявляти небезпечні предмети, каже Сергій.

"Я не можу перевіряти жінок та проводити їм поверхневу перевірку, можу лише чоловіків. Був виданий металодетектор для виявлення металевих предметів, які можуть нести загрозу", — пояснює офіцер безпеки.

Заступниця директора з виховної роботи Маргарита Погребенко говорить, металодетектор придбали за гроші шкільного бюджету.

"Металорамка (ред. — стаціонарний металодетектор) коштує набагато дорожче, у нас немає на неї грошей. Якщо держава виділить, то ми звичайно їх встановимо", — каже Погребенко.

Маргарита Погребенко, 1 лютого 2024 року.
Заступниця директора з виховної роботи Маргарита Погребенко, 1 лютого 2024 року. Фото: Богдана Будулуца/Суспільне Миколаїв

Зі слів посадовиці, Сергій перебуває у закладі до шостої години вечора, адже в школі працює група подовженого дня.

Мати одного з учнів Ольга Донцова каже, що діти більш спокійно себе поводять за наявності офіцера.

"Поліцейський — це ж повага, безпека для наших діток. Як моя дитина говорить: "У нас є захисник наший, якщо якась проблема ми підійшли та її вирішуємо і дуже раді", — розповідає жінка.

Ольга Донцова, 1 лютого 2024 року.
Мати учня Ольга Донцова, 1 лютого 2024 року. Фото: Богдана Будулуца/Суспільне Миколаїв

Сергій розповідає, учні проявляють зацікавленість до його професії. Правоохоронець вважає таку ініціативу важливою для дітей та підлітків.

"Мені подобається саме спілкування з дітьми, з їхньою психологією. Це багато позитивних емоцій і вражень. Загалом, дуже цікавий проєкт на забезпечення саме публічного порядку у школах, щоб мінімізувати булінг або, наприклад, домашнє насильство, яке може бути", — каже чоловік.

Загалом, у Миколаївській області, станом на перше лютого 2024 року, в офлайн або змішаному режимі навчання функціонують 17 відсотків шкіл. До роботи залучені 38 працівників поліції.

Що відомо про проєкт "Офіцер шкільної безпеки"

  • У Миколаївській області функціонують та надають освітні послуги 430 закладів загальної середньої освіти. З січня 2024 року 38 офіцерів безпеки стали до роботи в навчальних закладах регіону.
  • Про те, як реалізовуватимуть проєкт у регіоні розповіла директорка департаменту освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації Алла Веліховська.

Слідкуйте за головними новинами Миколаєва та області у Telegram, Viber, YouTube, Facebook та Instagram.

Топ дня
Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний
"Відмовитися від стереотипного мислення": Залужний про своє бачення стратегії війни у 2024 році Важливо
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн Оновлюється
Зеленський
В Україну прибули ще дві системи ППО — Зеленський
війна, ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулось 55 бойових зіткнень — Генштаб
Зеленський
Зеленський обговорив на Ставці п'ять питань для посилення України

Вибір редакції
Влад військовий 79 бригади служить в ТЦК в Одесі
"Не хочете йти у воєнкомат, бо там некваліфіковані? Йдіть до мене. Я кваліфікований". Історія ветерана з одеського ТЦК
Військова Олена Риж
"Не втома від війни, а страх" — Олена Риж про настрої серед цивільних, бій під Авдіївкою та службу в 47-й бригаді
Претендентка від республіканців на виборах президента Ніккі Гейлі
"Америка не проводить коронацій" — що відомо про Ніккі Гейлі, яка конкурує з Трампом на перших праймериз
Місце авіатрощі з керівництвом МВС у Броварах
"Цих людей поєднав гелікоптер" — спогади рідних та колег загиблих рік тому в авіатрощі в Броварах
Спецпредставниця США Пенні Пріцкер
"Україна перемагає обставини" — Пріцкер про затримку з допомогою США, інвестиції в Україну та конфіскацію активів РФ Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Кримське питання
"Кримське питання" на Суспільному: як працюватиме Таврійський університет після реорганізації
Школи Полтавщини перейшли на дистанційку
У п’яти громадах Полтавщини через епідеміологічну ситуацію школи перейшли на дистанційне навчання
Цифровий освітній центр
У Полтаві створили цифровий освітній центр для дітей: що це та де працює
Під час уроків укриття у закладах освіти доступні тільки для учасників освітнього процесу
Під час уроків укриття у закладах освіти доступні тільки для учасників освітнього процесу — постанова КМУ
На початок