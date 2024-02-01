"Це безпека для наших діток". Як працюють офіцери безпеки у школах Миколаївщини

На Миколаївщині в закладах освіти з січня 2024 року працюють правоохоронці у рамках проєкту "Офіцери шкільної безпеки". Поліцейські мають гарантувати безпеку дітей під час навчального процесу.

Кореспонденти Суспільного побували в одній зі шкіл та дізналися про роботу офіцера.

Поліцейський Сергій працює у школі два тижні. Робочий день чоловіка розпочинається о 07:30 — він зустрічає школярів та їх батьків, перевіряє сторонніх, які заходять до закладу.

"У функціональні обов‘язки входить забезпечення прохідного режиму на територію, забезпечення публічного порядку, профілактика протидії кримінальних та адміністративних правопорушень", — розповідає він.

Офіцер безпеки Сергій Унтілов, 1 лютого 2024 року. Фото: Богдана Будулуца/Суспільне Миколаїв

Перевіряють відвідувачів школи за допомогою металодетектора, аби ефективно виявляти небезпечні предмети, каже Сергій.

"Я не можу перевіряти жінок та проводити їм поверхневу перевірку, можу лише чоловіків. Був виданий металодетектор для виявлення металевих предметів, які можуть нести загрозу", — пояснює офіцер безпеки.

Заступниця директора з виховної роботи Маргарита Погребенко говорить, металодетектор придбали за гроші шкільного бюджету.

"Металорамка (ред. — стаціонарний металодетектор) коштує набагато дорожче, у нас немає на неї грошей. Якщо держава виділить, то ми звичайно їх встановимо", — каже Погребенко.

Заступниця директора з виховної роботи Маргарита Погребенко, 1 лютого 2024 року. Фото: Богдана Будулуца/Суспільне Миколаїв

Зі слів посадовиці, Сергій перебуває у закладі до шостої години вечора, адже в школі працює група подовженого дня.

Мати одного з учнів Ольга Донцова каже, що діти більш спокійно себе поводять за наявності офіцера.

"Поліцейський — це ж повага, безпека для наших діток. Як моя дитина говорить: "У нас є захисник наший, якщо якась проблема ми підійшли та її вирішуємо і дуже раді", — розповідає жінка.

Мати учня Ольга Донцова, 1 лютого 2024 року. Фото: Богдана Будулуца/Суспільне Миколаїв

Сергій розповідає, учні проявляють зацікавленість до його професії. Правоохоронець вважає таку ініціативу важливою для дітей та підлітків.

"Мені подобається саме спілкування з дітьми, з їхньою психологією. Це багато позитивних емоцій і вражень. Загалом, дуже цікавий проєкт на забезпечення саме публічного порядку у школах, щоб мінімізувати булінг або, наприклад, домашнє насильство, яке може бути", — каже чоловік.

Загалом, у Миколаївській області, станом на перше лютого 2024 року, в офлайн або змішаному режимі навчання функціонують 17 відсотків шкіл. До роботи залучені 38 працівників поліції.

Що відомо про проєкт "Офіцер шкільної безпеки"

У Миколаївській області функціонують та надають освітні послуги 430 закладів загальної середньої освіти. З січня 2024 року 38 офіцерів безпеки стали до роботи в навчальних закладах регіону.

Про те, як реалізовуватимуть проєкт у регіоні розповіла директорка департаменту освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації Алла Веліховська.

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