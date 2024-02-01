Буковинця Миколу Несторука звільнили з російського полону

З російського полону звільнили буковинця Миколу Несторука із Селятинської громади. У полоні він перебував півтора року. Нестерук – третій військовий, якого повернули під час обміну 31 січня.
Про це повідомив у Telegram начальник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк.
Микола Несторук перебував у полоні півтора року. Наразі він має пройти реабілітацію, опісля повернеться у рідне село Шепіт.
Також раніше повідомили про звільнення ще двох буковинців: Андрія Степанова та Валерія Дашкевича.
Що відомо про обмін полоненими 31 січня
- 31 січня під час обміну в Україну повернули 207 полонених українських воїнів та цивільних, повідомив президент Зеленський. З них 180 рядових і сержантів та 27 офіцерів. Серед них є захисники Маріуполя.
- Загалом від початку повномасштабної війни з російського полону звільнили 18 буковинців, повідомив Запаранюк.
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