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Буковинця Миколу Несторука звільнили з російського полону
Вторгнення Росії в УкраїнуПолонРегіони

Буковинця Миколу Несторука звільнили з російського полону

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Буковинця Миколу Несторука звільнили з російського полону
Фото: Facebook/Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

З російського полону звільнили буковинця Миколу Несторука із Селятинської громади. У полоні він перебував півтора року. Нестерук – третій військовий, якого повернули під час обміну 31 січня.

Про це повідомив у Telegram начальник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк.

Микола Несторук перебував у полоні півтора року. Наразі він має пройти реабілітацію, опісля повернеться у рідне село Шепіт.

Також раніше повідомили про звільнення ще двох буковинців: Андрія Степанова та Валерія Дашкевича.

Що відомо про обмін полоненими 31 січня

  • 31 січня під час обміну в Україну повернули 207 полонених українських воїнів та цивільних, повідомив президент Зеленський. З них 180 рядових і сержантів та 27 офіцерів. Серед них є захисники Маріуполя.
  • Загалом від початку повномасштабної війни з російського полону звільнили 18 буковинців, повідомив Запаранюк.

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