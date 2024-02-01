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У Чернігові власники зруйнованого житла почали подавати заявки на відбудову будинків на власних земельних ділянках
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У Чернігові власники зруйнованого житла почали подавати заявки на відбудову будинків на власних земельних ділянках

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У Чернігові власники зруйнованого житла вже почали подавати заявки на відбудову будинків на власних земельних ділянках. Така можливість з’явилася з початку 2024 року, коли стартував наступний етап програми "Євідновлення".

Про це Суспільному розповів виконувач обов’язків директора управління містобудування та архітектури Чернігівської ОВА Сергій Куреня.

За його словами, кошти на відбудову зараховуватимуть на спеціальний рахунок.

"Раніше такого інтерфейсу в «Дії» не було. Буквально днями він вже з’явився, і тому люди, які хочуть отримати саме гроші на відбудову, вже можуть подавати такі заяви через електронну систему «Дія»".

На сьогодні на цей вид компенсації вже подали заяви три людини з Чернігова, повідомив під час брифінгу директор громадської організації "Український голос громад", яка надає правову та юридичну допомогу в питаннях "Євідновлення", Руслан Марченко.

Зі слів Курені, процедура оформлення заявок наступна:

"Людина подає заяву на отримання грошових коштів у відповідні терміни. У відповідному порядку розглядається ця заява, проводять відповідні нарахування при цьому коштів і людина після вже ухвалення рішень комісії припиняє право власності на знищений об’єкт нерухомого майна. Після цього отримує 50% компенсації на проведення робіт на будівництво нового об’єкта. Після цього вона має провести додаткову верифікацію проведених робіт органами місцевого самоврядування і вже після цього вона отримує залишок коштів на відбудову такого об’єкта".

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