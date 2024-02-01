Комп'ютерну гру-вікторину "Давній Галич" презентували в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника в Івано-Франківську. Її створили працівники та студенти вишу з нагоди 1125-річчя Галича.

Про це Суспільному розповіла доцентка кафедри філології Коломийського інституту Прикарпатського національного університету Галина Волощук.

"Персонаж гри — дракон, який рухається мапою. Вона складається з восьми світлин. Восьма світлина — це пам'ятник Данилу Галицькому. Дракон проходить цю дорогу, відповідаючи на 20 питань історичного, літературознавчого та мовознавчого характеру", — розповідає Галина Волощук.

Гру створили працівники та студенти ПНУ з нагоди 1125-річчя Галича. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Доцент кафедри комп’ютерних наук та інформаційних систем Віктор Ровінський, який програмував гру, каже: залучав до роботи й студентів.

"Насправді — це тестова система, яка замаскована під гру, і там завжди кількість питань однакова, хоча здається, що це — випадковий процес. Тобто той, хто грає, він цього не помітить, але насправді там є такі хитрощі. Також застосована спеціальна система шифрування для того, щоб ніхто не зміг підтасувати результати гри", — говорить Віктор Ровінський.

Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Гру-вікторину планують використати для проведення турніру між школярами, а після цього розмістять на сайті університету, розповіла Галина Волощук. Це — третя гра, яку розробили в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника.

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