Трьох жителів Дніпропетровщини підозрюють у виправдовуванні збройної агресії РФ

Трьом жителям Дніпропетровщини повідомили про підозру у виправдовуванні збройної агресії Росії проти України.
Про це мовиться на сайті Дніпропетровської обласної прокуратури.
Один з підозрюваних житель Павлограда, який на власній сторінці у забороненій в Україні соцмережі називав збройну агресії РФ "денацифікацією та демілітаризацією".
Також у возвеличуванні російської армії викрили жителя Покрова. У соцмережі він розміщував дописи, в яких окупація українських міст визначалась як успішне проведення "спецоперації РФ".
Крім того, про підозру оголосили жителю Синельникового, який також у розміщених коментарях возвеличував російських генералів та радів успіхам військ РФ.
"Відповідно до висновків експертів, в опублікованих чоловіками матеріалах міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ та глорифікація осіб, які її здійснюють. У ході обшуку за місцями проживання підозрюваних вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності", — мовиться у повідомленні прокуратури.
Всім трьом чоловікам повідомили про підозру за частиною 2 статті 436-2Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників. Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.
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