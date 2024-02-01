Трьох жителів Дніпропетровщини підозрюють у виправдовуванні збройної агресії РФ

Трьом жителям Дніпропетровщини повідомили про підозру у виправдовуванні збройної агресії Росії проти України.

Про це мовиться на сайті Дніпропетровської обласної прокуратури.

Один з підозрюваних житель Павлограда, який на власній сторінці у забороненій в Україні соцмережі називав збройну агресії РФ "денацифікацією та демілітаризацією".

Також у возвеличуванні російської армії викрили жителя Покрова. У соцмережі він розміщував дописи, в яких окупація українських міст визначалась як успішне проведення "спецоперації РФ".

Крім того, про підозру оголосили жителю Синельникового, який також у розміщених коментарях возвеличував російських генералів та радів успіхам військ РФ.

"Відповідно до висновків експертів, в опублікованих чоловіками матеріалах міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ та глорифікація осіб, які її здійснюють. У ході обшуку за місцями проживання підозрюваних вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності", — мовиться у повідомленні прокуратури.

Всім трьом чоловікам повідомили про підозру за частиною 2 статті 436-2 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.

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