Після пожежі на складському приміщенні птахокомплексу, яка сталася у Нововолинську 1 лютого, фахівці перевірили у місті стан атмосферного повітря.

Як повідомили в обласному центрі контролю і профілактики хвороб, працівники санітарно-гігієнічної лабораторії взяли проби повітря у найближчій до птахокомплексу житловій забудові по вулиці Сокальській.

"За результатами досліджень, вміст забруднюючих речовин (азоту діоксиду, сірчистого ангідриду, аміаку, формальдегіду, фенолу) у відібраних зразках повітря не перевищував граничнодопустимої концентрації", — зазначили епідеміологи.

Що відомо про пожежу на птахокомплексі у Нововолинську

У ніч на 1 лютого у Нововолинській громаді сталася пожежа на території товариства з обмеженою відповідальністю Птахокомплексу "Губин". Згоріли складські приміщення забійного цеху, розповів Суспільному заступник начальника управління Держслужби з надзвичайних ситуацій області Віктор Милостивий.

Зі слів директор птахокомплексу Володимира Львова, вогонь знищив 4,5 тисячі квадратних метрів. Приміщення більше не придатне для роботи. Причину пожежі наразі з'ясовують фахівці.

"На момент пожежі там було 17 працівників, усі вийшли самостійно. Зараз не можемо підрахувати збитки, бо не можна ще зайти в середину. Працівники: частину переведемо, частині надамо роботу на іншому приміщені", — сказав у коментарі Суспільному директор птахокомплексу.

Відео з місця пожежі можна переглянути у матеріалі на YouTube-каналі Суспільне Луцьк.

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