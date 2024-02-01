У ніч на 1 лютого у Нововолинській громаді сталася пожежа на території товариства з обмеженою відповідальністю Птахокомплексу "Губин".

Як повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій області, вогонь поширився на площу орієнтовно 4 тисячі квадратних метрів.

Повідомлення про пожежу рятувальники отримали о 4:10 ранку. На місці працювали майже пів сотні пожежників. Через сильне задимлення працівники ДСНС працювали в апаратах на стисненому повітрі.

За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій області, внаслідок пожежі ніхто не травмувався.

Станом на ранок пожежу локалізували, на місці продовжують працювати рятувальники. Причину займання з'ясовують.

Термінові новини читайте в Telegram та Viber Суспільного Луцьк.