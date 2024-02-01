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Вночі на Волині горіли склади птахокомплексу: вогонь пошкодив 4 тисячі квадратних метрів
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Вночі на Волині горіли склади птахокомплексу: вогонь пошкодив 4 тисячі квадратних метрів

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Пожежа на птахокомплексі "Губин"
Пожежа на птахокомплексі "Губин" на Волині, 1 лютого 2024 року. Фото: Держслужба з надзвичайних ситуацій області

У ніч на 1 лютого у Нововолинській громаді сталася пожежа на території товариства з обмеженою відповідальністю Птахокомплексу "Губин".

Як повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій області, вогонь поширився на площу орієнтовно 4 тисячі квадратних метрів.

Повідомлення про пожежу рятувальники отримали о 4:10 ранку. На місці працювали майже пів сотні пожежників. Через сильне задимлення працівники ДСНС працювали в апаратах на стисненому повітрі.

За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій області, внаслідок пожежі ніхто не травмувався.

Станом на ранок пожежу локалізували, на місці продовжують працювати рятувальники. Причину займання з'ясовують.

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