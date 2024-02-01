До десяти років позбавлення волі загрожує керівнику райавтодору на Вінниччині, який вимагав у підприємця гроші за оренду приміщень. Чоловік встановив щомісячну "плату".

Як повідомляють на сайті ГУ Нацполіції у Вінницькій області, посадовець вимагав від підприємця, аби той щомісяця платив за оренду належного держпідприємству приміщення. Втім робити це мав без будь-яких дозвільних документів та продовження оренди.

Фото: ГУ Нацполіції у Вінницькій області

Затримали керівника райавтодору після того, як він отримав чергову "плату" за два місяці у сумі 20 000 гривень. Гроші правоохоронці вилучили, а чоловікові повідомили про підозру за ч. ч. 1, 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Фото: ГУ Нацполіції у Вінницькій області

Покарання за таке — позбавлення волі до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років, з конфіскацією майна. Наразі чоловік перебуває під вартою. Такий запобіжний захід йому обрав суд.