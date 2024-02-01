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У Чернігові дружина загиблого бійця подарувала дрон бригаді, в якій служив її чоловік
ДронВторгнення Росії в УкраїнуДОПОМОГАРегіони

У Чернігові дружина загиблого бійця подарувала дрон бригаді, в якій служив її чоловік

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1 лютого у Чернігові дружина загиблого бійця Раїса Тихомирова передала військовим дрон. Вона його придбала власним коштом для 119-ї окремої бригади територіальної оборони з Чернігівщини, де служив її чоловік Олексій.

"Я дуже вдячна всім нашим захисникам, які боронять нашу державу. І хочу подарувати хоч такий маленький, мабуть, внесок в цю справу – такий невеличкий дрон", — говорить дружина загиблого бійця.

44-річний Олексій Тихомиров став на захист країни на початку повномасштабного вторгнення. Загинув у березні 2022-го під час боїв за Чернігів у Старому Білоусі, де він жив разом із родиною. Подружжя виховувало сина, якому зараз три роки.

Раїса Тихомирова пояснює, чому вирішила подарувати військовим дрон:

"Кожного разу ти дивишся новини, і бачиш, що хлопцям потрібно то одяг, то дрони, то ще щось. На той момент мені чомусь здалося, що ось так я допоможу людям. Можливо, воно допоможе зберегти життя комусь".

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