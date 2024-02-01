В нацпарку на Рівненщині вперше за п'ять років виявили сліди вовків

Сліди вовків уперше за п'ять років зафіксували на території Національному природному парку "Дермансько-Острозький" на Рівненщині. Також тут побільшало сарни, лосів, диких кіз та кабанів. Це виявили у рамках зимового обліку тварин, його провели 31 січня.

Про результати Суспільному розповів начальник відділу державної охорони нацпарку Валентин Лисюк.

За його словами, облік тварин проводять щороку, коли землю покрив сніг. Це дає можливість перевірити сліди на ньому. Коли сніг полежить, точну кількість тварин за їхніми слідами підрахувати неможливо.

"На території з'явилися вовки. Мабуть, для них збільшилась кормова база, тому й переселились. Їх зафіксували не вперше, але багато років їх не було. Стало більше парнокопитних — сарни, європейських лосів. Вони займають території парку, де менше суму, ближче до боліт. Тобто там, нема людей й не їздять автомобілі", — повідомив Валентин Лисюк.

Він додав, що сліди вовків зафіксували вперше за п'ять років. За підрахунками, які провели 31 січня, виявили шість особин.

Слід європейського лося. Запальничка — для порівняння розміру. Фото: Facebook Дермансько-Острозького парку

Як йдеться у дописі парку у Facebook, спеціалісти 31 січня зафіксували місця харчування кіз, їхні стежки та лежанки, також сліди диких кабанів, зайців, лисиць, кіз, ласок, білок, борсуків, лосів, куниць і вовків.

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