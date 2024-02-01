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Актору і депутату Держдуми РФ Пєвцову оголосили підозру — Офіс генпрокурора
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Актору і депутату Держдуми РФ Пєвцову оголосили підозру — Офіс генпрокурора

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Дмитро Пєвцов
Актор і депутат Держдуми РФ Дмитро Пєвцов під час інтерв'ю YouTube-каналу "Не Пруст". Скриншот з відео

Актору і депутату Державної думи Росії від партії "Новые люди" Дмитру Пєвцову повідомлено про підозру.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора України.

Зазначається, що Пєвцову інкриміновано публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також агресивної війни (ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ст. 436 КК України).

Також за даними слідства, Пєвцов, бувши публічною впливовою особою, у 2014 році підтримав анексію Криму та окупацію українських східних територій, а у 2022 році він так само схвалив і підтримує повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Зокрема у численних інтерв’ю російським пропагандистським медіа артист і політик заявляв, що так звана "спецоперація" (так у РФ називають війну проти України — ред.) – це частина великого плану Росії щодо "русского мира", який обов’язково має бути виконаним. Також Пєвцов наголошував на своїй безпосередній участі як політика у проведенні "спеціальної військової операції", а саме голосуванні за визнання "незалежності" так званих "Л/ДНР".

У березні 2022 року актора Дмитра Пєвцова внесли до санкційного списку Міністерства культури та інформаційної політики України разом із низкою російських діячів, які публічно заявили про підтримку воєнних злочинів Путіна в Україні.

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