3 лютого, о 12:00 в спортивному залі Полтавської політехніка імені Юрія Кондратюка відбудеться відкритий чемпіонат Полтавської області з таїландського боксу.

Про це Суспільному повідомив боєць спецпідрозділу "Артан" Олег Приймачов.

За його словами, турнір присвячений полеглим воїнам підрозділу спецпризначення Головного управління розвідки МО "Артан" Олександрові "Курту" Івку, Юрію "Кету" Яновичу та всім бійцям, які віддали життя за захист України. У заході зможуть брати участь усі охочі спортсмени з різних областей України.

Хто такий Олег Приймачов

Олег Приймачов - чотириразовий чемпіон світу з муай-тай та дворазовий чемпіон Всесвітніх Ігор, чемпіон Європейських Ігор 2023-го року. Почав займатись боксом лише у 21 рік. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну вступив до лав Полтавської ТРО. Проводить безкоштовні навчання для бійців добровольчого батальйону "Легіон". 12 серпня 2022 року Президент України нагородив Олега Приймачова орденом «За заслуги» ІІ ступеня.

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