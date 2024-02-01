На Вінниччині судитимуть чоловіків, які виготоволяли фальшиві документи

До дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна загрожує чоловікам, які організували виготовлення та збут фальшивих офіційних документів.

На Вінниччині завершили досудове розслідування та скерували зібрані матеріали до суду. Про це йдеться на сайті ГУНП у Вінницькій області.

Двоє мешканців Одеської області в 2023 році виготовили більше 3,8 тисяч фальшивих документів, що видають підрозділи системи МВС.

Підроблені документи відправляли поштою. Працювали на території п’ятьох областей України, а саме: Вінницької, Одеської, Львівської, Донецької та Харківської.

Учасників організації обвинувачують у створенні, керівництві злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній, у легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, підробленні документів, печаток, штампів та бланків, виготовленні, зберіганні, придбанні, перевезенні, пересиланні, ввезенні в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів та втягненні неповнолітніх у протиправну діяльність.