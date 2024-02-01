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У Кропивницькому попрощалися зі спецпризначенцем Віталієм Харченком
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У Кропивницькому попрощалися зі спецпризначенцем Віталієм Харченком

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На Алеї слави Далекосхідного кладовища у Кропивницькому попрощалися з бійцем третього окремого полку спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго Віталієм Харченком.

За інформацією заступниці начальниці міського управління культури Нелі Чорної, Віталій Харченко народився 14 серпня 1995 року у Кропивницькому, закінчив місцеву школу №32, навчався в коледжі економіки і права імені Сая.

У Кропивницькому попрощалися зі спецпризначенцем Віталієм Харченком
Віталій Харченко загинув у віці 28 років. Фото: Суспільне Кропивницький

2017 року став до лав Збройних сил України, служив у групі спеціального призначення загону спеціальних операцій полку імені князя Святослава Хороброго на посадах оператора та піхотного снайпера. Мав позивний "Туча". Воював у Донецькій, Сумській, Харківській та Запорізькій областях.

У Кропивницькому попрощалися зі спецпризначенцем Віталієм Харченком
Віталій Харченко під час служби. Фото Ольги Харченко

28-річний старший солдат загинув 23 січня поблизу Авдіївки на Донеччині під час виконання бойового завдання.

У Кропивницькому попрощалися зі спецпризначенцем Віталієм Харченком
Попрощалися зі спецпризначенцем Віталієм Харченком 1 лютого на Алеї слави Далекосхідного кладовища у Кропивницькому. Фото: Суспільне Кропивницький

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