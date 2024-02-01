Станом на 2 лютого 2024 року 22 школи на Волині переведені на дистанційне навчання через високий рівень захворюваності на грип та ГРВІ учнів та вчителів.

Не працюють також два дитсадки у Рівненській громаді, розповіли Суспільному в обласному Центрі контролю та профілактики хвороб.

На дистанційне навчання перевели:

4 навчальні заклади у Копачівській, Городищенській та Ківерцівській громадах Луцького району;

8 навчальних закладів у місті Володимир;

9 навчальних закладів в Любомльській, Шацькій і Забродівській громадах Ковельського району;

ліцей в Маневицькій громаді Камінь-Каширського району;

окремі класи трьох ліцеїв у місті Нововолинськ;

За даними епідеміологів, протягом минулого тижня на Волині зареєстрували 7 125 випадків ГРВІ. 60% хворих становлять діти до 17 років. Епідемічний поріг перевищений на 27 %, додали в обласному Центрі контролю та профілактики хвороб.

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