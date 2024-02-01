МОЗ: у трьох областях перевищений епідпоріг через ГРВІ, грип та COVID-19

У трьох областях — Житомирській, Хмельницькій та Чернівецькій — перевищений епідемічний поріг через збільшення випадків захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

"За даними щотижневого моніторингу, станом на 31 січня, зареєстровано високий рівень перевищення епідемічного порогу в Житомирській, Хмельницькій та Чернівецькій областях. У пʼяти областях — Вінницькій, Львівській, Рівненській, Тернопільській та Чернігівській — середній рівень. В інших регіонах — неепідемічний рівень", — повідомили в МОЗ.

Зазначається, що загалом за попередній тиждень, з 22 по 28 січня, на ГРВІ, грип та COVID-19:

Захворіло 185 402 українці, з них 96 120 — діти віком до 17 років.

Діагноз COVID-19 встановили протягом тижня 3 492 пацієнтам.

До лікарень госпіталізували 6 120 людей, з них 2 607 — діти.

Медики повідомили про 34 летальні випадки серед хворих на коронавірусну інфекцію та вісім — серед хворих на грип.

За даними МОЗ, усі померлі не мали профілактичних щеплень проти грипу та не були вакциновані проти COVID-19.

Як повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, зараз Україна перебуває в середині епідемічного сезону з грипу та ГРВІ.

"Наразі через циркуляцію вірусів грипу у 22 регіонах країни спостерігається підйом захворюваності на ГРВІ, зокрема серед дітей. Враховуючи дані щотижневого моніторингу, очікується, що з січня і до квітня вірус грипу буде переважати над коронавірусною інфекцією", — зазначив Кузін.

Він розповів, що за симптомами грип починається раптово з різкого підйому температури, а респіраторні симптоми — кашель, утруднене дихання, біль у горлі — додаються згодом. Тоді як COVID-19 починається, навпаки, з респіраторних симптомів.

Кузін додав, що за перших ознак захворювання важливо якомога швидше звернутися до лікаря, щоб почати ефективне лікування та уникнути ускладнень хвороби.

Як відзначили у МОЗ, у разі ускладнення епідситуації у тій чи іншій громаді у лікувальних, освітніх установах, закладах торгівлі, громадського харчування, підприємствах, транспорті обласні комісії ТЕБ і НС можуть локально впроваджувати заходи, спрямовані на зниження ризику та поширення епідемії.

Протиепідемічні заходи можуть містити:

запровадження маскового режиму,

соціального дистанціювання,

дотримання вимог особистої гігієни,

температурного режиму,

скасування масових заходів до нормалізації ситуації.

"Щорічна вакцинація — найдієвіший спосіб для профілактики грипу, проводити щеплення проти грипу можна не лише на початку, а і впродовж усього епідсезону. Задля уникнення важкого перебігу грипу пацієнтам з групи ризику рекомендовано звернутися до своїх сімейних лікарів чи пунктів щеплення у медзакладах та дізнатись про можливість безоплатної вакцинації. 12 тисяч доз вакцини проти грипу для безоплатних щеплень, зокрема груп ризику тяжкого перебігу захворювання, розподілено до областей", — наголосили у МОЗ.

Грип — гостре вірусне захворювання, що найчастіше вражає органи дихання, може протікати в тяжкій формі, спричинити ускладнення: пневмонію, отит, синусит, менінгіт та навіть призвести до смерті. До груп ризику належать люди старше 60 років, діти від 6 місяців, вагітні, люди з хронічними захворюваннями, а також люди з професійної групи ризику, які працюють з населенням та у великих колективах (медпрацівники, вчителі, продавці).