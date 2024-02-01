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Вікна колишнього "Сумигазу" заклали осб-плитами: що відомо
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Вікна колишнього "Сумигазу" заклали осб-плитами: що відомо

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У Сумах у приміщенні центру обслуговування клієнтів Сумської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України" вікна першого поверху заклали осб-плитами.

"Укріплюємо наші споруди". Вікна приміщення "Сумигазу" заклали дошками
Фото: Суспільне Суми

Про це повідомили в пресслужбі підприємства.

"Це централізоване рішення від газорозподільних мереж України провести заходи в цілях безпеки. Ми укріплюємо всі наші споруди на території області — приміщення критичного підприємства. Таке рішення керівництва газорозподільних мереж", — повідомили в пресслужбі Сумської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України".

28 січня 2022 року Центральний вхід до управління патрульної поліції Сумської області заклали мішками. Того дня речник управління патрульної поліції Олег Сологуб розповів, що це пов’язане з тим, що наразі тривають навчання патрульних щодо їх дій у надзвичайних ситуаціях.

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