У МЗС прокоментували рішення Міжнародного суду ООН щодо Росії

Рішення Міжнародного суду ООН у справі України проти РФ щодо застосування Міжнародних конвенцій про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації не залишає жодних сумнівів у тому, що Росія зневажає міжнародне право.

Про це йдеться у заяві МЗС України щодо рішення Міжнародного суду ООН у справі проти Російської Федерації, оприлюдненій на сайті відомства.

“31 січня 2024 року Міжнародний суд ООН виніс рішення по суті справи України проти Російської Федерації щодо застосування Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расового дискримінації. Суд встановив, що Росія порушила обидва міжнародні договори”, — зазначили в МЗС.

Це перший випадок в історії, коли Міжнародний суд ООН виніс остаточне рішення щодо порушень Росією норм міжнародного права, наголосили українські дипломати.

Зазначається, що справа, ініційована Україною, задокументувала кампанію терористичних актів, що розпочалась з 2014 року та принесла страждання українському народу. Контрольовані Росією особи та угруповання атакували українців, обстрілювали цивільні об’єкти, бомбили мирні міста. Йдеться, зокрема, про Волноваху, Маріуполь, Краматорськ, Авдіївку, Харків, Одесу. Крім того, Росія здійснювала кампанію, спрямовану на культурне знищення етнічних груп українців та кримських татар в тимчасово окупованому Криму, починаючи з 2014 року.

“Рішення Міжнародного суду ООН не залишає жодних сумнівів у тому, що Російська Федерація зневажає міжнародне право. Україна залишається відданою прагненню домогтися справедливості та відповідальності за всі незаконні дії Росії, включно з повномасштабним вторгненням, яке Росія розпочала в 2022 році”, — йдеться у заяві.

Що відомо про рішення Міжнародного суду ООН у справі України проти Росії

Напередодні Міжнародний суд ООН оголосив рішення у справі за позовом України про фінансування Росією тероризму та про порушення росіянами Міжнародної конвенції про ліквідацію расової дискримінації.

За одним із пунктів звинувачення Суд визнав Російську Федерацію винною. Так, тринадцятьма голосами проти двох було визначено, що РФ не виконала зобов’язань із розслідування випадків фінансування тероризму про які неодноразово заявляла українська сторона.

Водночас за більшістю пунктів Суд не знайшов доказів відповідальності Росії. Так зокрема в ООН вирішили, що РФ не мала розумних підстав підозрювати, що надані нею кошти використовуються або можуть бути використані з метою фінансування тероризму.

Оголошуючи рішення, голова Міжнародного суду ООН Донохьо наголосила, що ситуація в Україні "сьогодні дуже відрізняється" від тієї, що була, коли Україна подала свою заяву в січні 2017 року.

Щодо ймовірного порушення РФ Міжнародної конвенції про ліквідацію расової дискримінації, Суд встановив, що Росія не змогла захистити права етнічних українців в Криму, де різко впала кількість учнів, які навчаються українською.

Десятьма голосами проти п'яти, Міжнародний суд ООН відхилив всі інші подання України щодо Міжнародної конвенції про ліквідацію расової дискримінації.

Крім того, судді відмовилися винести конкретне рішення щодо ймовірної відповідальності Росії за збиття літака MH17 над Донецькою областю. Також суд не задовольнив вимогу України щодо виплати компенсацій від РФ.