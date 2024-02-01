Міністерство оборони в січні 2024 року допустило до експлуатації у військах понад 40 зразків озброєння та військової техніки українського й іноземного виробництва.

Про це розповів заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, передає інформаційне агентство Міністерства оборони України АрміяInform.

Зазначається, що кодифікація, тобто допуск зразка озброєння та військової техніки (ОВТ) до експлуатації з присвоєнням йому номенклатурного номера НATO, дозволяє закуповувати його за кошти з державного бюджету у виробника для підрозділів Сил оборони України.

Як відзначив Гаврилюк, у новому переліку допущених до експлуатації зразків ОВТ — САУ, міномет, спеціалізовані транспортні засоби, БПЛА.

Зокрема, перелік безпілотників різних модифікацій, які застосовують ЗСУ, збільшився в січні на вісім одиниць. Також додалося вісім одиниць нових боєприпасів для БПЛА.

У переліку допущених до експлуатації в українському війську зразків також є техніка іноземного виробництва. Зокрема, британська 155-міліметрова самохідна артилерійська установка, 120-міліметровий самохідний міномет польського виробництва (на шасі БТР).

Також допустили до експлуатації два типи рятувальних парашутів вітчизняного виробництва, які замінять парашутні рятувальні системи радянської розробки.